 

“Измена, ревность, ложные ожидания”: объявлено о расставании Петросяна и Брухуновой

02.10.2022, 23:25, Разное
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Татьяна Брухунова стала пятой женой российского юмориста Евгения Петросяна. В начале декабря 2019 года она перешла от статуса его помощницы и директора театра до звания супруги. В то время Брухунову называли разлучницей и меркантильной лицемеркой, однако после рождения сына Вагана стало ясно, что Татьяна стала поистине новой музой Евгения Петросяна.

Несмотря на слухи в интернете и критику со стороны пользователей социальных сетей, Петросян и Брухунова выглядят счастливой парой. Супруга юмориста делится фотографиями со своим мужем и пишет о том, что он научил ее смотреть на “несовершенный мир с сопереживаем”. Евгений Петросян тоже выкладывает фотографии, но с сыном, которого родила Татьяна Брухунова.

По словам психолога Яны Ангеловой, расставание пары не исключено, и спрогнозировать это невозможно. Несмотря на идиллию в отношениях, все же разница в возрасте у них нешуточная – 31 год.

“Как и во всех парах, они могут прожить вместе долгие годы, а могут расстаться. Причины могут быть любые – измена, ревность, ложные ожидания или у кого-то из пары могут угаснуть чувства”, – считает парапсихолог Яна Ангелова.


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