 

“Благополучно летит в Москву”: Пригожин рассказал о возвращении военкора Блохина в Россию

02.10.2022, 22:00, Разное
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С вопросом к бизнесмену обратились журналисты издания ИА “Главные события”. По словам коллег Блохина, в ближайшее время тот собирался отправиться добровольцем в зону СВО, но перед выездом его без объяснения причин арестовали в Сирии.

“Гражданин России ждет помощи от России, или гражданина России бросили, а русские своих не бросают или эта пословица давно уже не модна?” – задали вопрос представители СМИ Пригожину.

По словам предпринимателя, с корреспондентом все в порядке, потому что Россия позаботилась о его освобождении из-под ареста.

“Вы абсолютно правы, Россия не может бросать своих. Вы помните судьбу Шугалея и многих других. Любой, кто грубо возьмет за руку российского гражданина, увидит, что под его окнами появится тысяча людей, способных его защитить. Поэтому не переживайте, в 17 часов 34 минуты Олег Блохин сел в самолет и благополучно летит в Москву. Как вы верно подметили, мы своих не бросаем”, – цитирует Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Напомним, попавшие в плен социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были освобождены в декабре 2020 года. Они приехали в Триполи в мае 2019 года по заданию Фонда защиты национальных ценностей целью проведения исследовательской деятельности, но были похищены и без суда и следствия помещены в изолятор. МИД России, правозащитные организации и частные лица начали активную кампанию по освобождению граждан. Коллективными усилиями в декабре 2020 года Шугалей и Суэйфан были освобождены и отправились домой.


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