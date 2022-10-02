“Омлет по-Ширвиндтовски”: Михаил Ширвиндт поделился рецептом вкусного блюда

Сын Александра Ширвиндта ведет на “Ютуб” влог “Съедобное-несъедобное”, в котором охотно снимается его знаменитый отец. Михаил Ширвиндт с удовольствием рассказывает в проекте о любимых семейных рецептах, а также просвещает зрителей на тему кухонь разных народов мира.

Во время отдыха во Флоренции Ширвиндт-младший показал в своей программе приготовление фирменного блюда семьи – омлета по-ширвиндтовски.

“Папа готовит единственную вещь в своей жизни – этот омлет, и есть его невозможно”, – с юмором начал Михаил Ширвиндт.

Для приготовления ширвиндтского омлета необходимо хорошо разогреть сковороду, затем обжарить на ней бекон и нарезанные помидоры в большом количестве.

Ширвиндт отметил, что отец кладет в омлет абсолютно все, что оказывается под рукой, включая гречку и огурцы. Все это тщательно обжаривается.

В обжаренные бекон с помидорами по желанию можно добавить нарезанный кусочками болгарский перец, лук, зеленый горошек, остатки ветчины, сосисок или вареной колбасы.

Затем все заливается двумя-тремя яйцами, взболтанными с молоком в соотношении “полскорлупки молока на одно яйцо”. Готовую смесь необходимо приправить специями по вкусу. Далее все перемешать и накрыть крышкой, выключить огонь и дать слегка постоять.