 

“Откосившие” от армии знаменитости: Галкин*, Киркоров, Шаляпин

02.10.2022, 20:35, Разное
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Максим Галкин*

Супруг Аллы Пугачевой родился в семье потомственного военного. По словам артиста, в общей сложности его родственники отдали российской и советской армии около 100 лет. А вот у Галкина* никогда не было желания продолжить славную традицию семьи. В итоге даже до срочной службы у комика не дошло – в призывной период он активно учился.

Тимати

Как признавался сам репер, его не взяли в армию из-за татуировок. Раньше человек, тело которого покрыто наколками более, чем на 60%, считался психически неуравновешенным. В итоге, когда Тимати пришел на медкомиссию, на него посмотрели и вынесли вердикт: для службы не годен.

Прохор Шаляпин

Артист признавался, что не попал в армию из-за инвалидности отца, который около 20 лет провел в различных психиатрических лечебницах. Как известно, туда он попал за нападение на сотрудника правопорядка. Вероятно, человека с такой наследственностью решили не отправлять в армию.

Филипп Киркоров

Экс-супруг Аллы Пугачевы признавался, что не попал в армию по ряду причин. Во-первых, из-за болгарского гражданства. Во-вторых, из-за учебы и работы за границей. Правда, по словам самого Киркорова, он с радостью бы послужил… в военном оркестре.

Дима Билан

В свое время победитель “Евровидения” был признан годным для службы в армии. Но в итоге из-за учебы и активной гастрольной работы так и не отдал долг родине. В 2006 году в прессе писали, что Дима Билан входит в список уклонистов – участковый так его и не нашел. Певец же говорил, что лучше будет служить на сцене, чем в ВС.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.


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