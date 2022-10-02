 

Кожа будет вам благодарна: 5 осенних правил по уходу за кожей лица

02.10.2022, 20:00, Разное
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Осень – стрессовое время не только для нервной системы, но и для кожи. перестройка с тепла на холод может даваться нашему эпидермису непросто. Поэтому в этот период нужно уделять особое внимание уходу за лицом и следовать 5 основным правилам.

Правила осеннего ухода за кожей

Многие девушки допускают ошибку, прекращая использовать средства с SPF с наступлением осени. Тем не менее, солнце еще может быть агрессивным в это время, поэтому защита от ультрафиолета по-прежнему важна.

За кожей нужно ухаживать не только снаружи, но также и изнутри. Поэтому обязательно подкорректируйте свой рацион, включив в него побольше свежих овощей и фруктов. Особое внимание следует уделить источникам бета-картониа (морковь, тыква, дыня, брокколи), который стимулирует синтез коллагена.

Осень – самое время для кислотных пилингов, которые категорически запрещены летом. Пришло время очистить лицо от ороговевших клеток, которые успели скопиться за предыдущие месяцы.

Осенью начинает холодать, и это может негативно сказаться на состоянии кожи. Она становится более сухой и склонной к образованию морщин. Чтобы избежать таких проблем, отдавайте предпочтение косметике с повышенным содержанием ретинола.

Не забывайте о качественном увлажнении. При этом средства должны быть легкими, не забивающими поры. жирные кремы оставьте на зиму, а осенью отдавайте предпочтение гелям, эмульсиям, сывороткам.


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