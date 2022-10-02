Благодарность, белая свеча и аффирмации: четыре духовных ритуала для повышения уровня энергии

Иногда мы чувствуем упадок сил и энергии. Это не всегда связано с физиологическими причинами. Бывают случаи, когда наши энергетические вибрации переходят на низкие частоты. Это проявляется в усталости, подавленном настроении, раздражительности, тревоге. В этом случае вам помогут четыре духовных ритуала для повышения энергии, о которых мы расскажем в статье.

Что такое вибрации

Каждый человек излучает энергию. Она вибрирует и издает волны определенных частот. Они могут быть высокими или низкими.

Высота этих частот зависит от эмоций, которые мы испытываем. Когда мы спокойны и настроены позитивно, вибрации становятся высокими. В такие моменты мы открыты для удачи и позитивных событий. Мы находимся в гармонии с собой и другими людьми. Высокие вибрации привлекают в нашу жизнь успехи в работе, хороший материальный достаток, счастливую любовь и многие другие приятные вещи.

Если мы настроены пессимистично и испытываем негативные чувства, то вибрации становятся низкими. В такие моменты человеку кажется, что ему не везет. Все валится из рук и ничего не получается. Это усугубляет подавленность, и мы становимся еще более подвержены низким вибрациям.

Как выбраться из этого замкнутого круга и перейти от низких вибраций к высоким? Частота нашей энергии во многом зависит от нашего сознания. Вам помогут четыре простых, но очень действенных духовных ритуала. Они эффективно повышают энергию. Далее мы расскажем о них подробно.

Аффирмации

Начните свой день с аффирмаций. Так называются позитивные утверждения, который создают правильный психологический настрой.

Аффирмации могут звучать как утверждающие фразы или как мантры силы. Произносите их утром перед тем, как выйти из дома или приступить к своим повседневным занятиям.

Например, вы можете произнести мантру “Ом Таре Туттаре”. Это обращение к Высшим силам, в котором вы просите у них защиту, спасение и благословление.

Также вы можете произнести фразу: “Я смелый человек, у меня все хорошо”. Выбирайте такие позитивные аффирмации, которые вам нравятся и в которые вы искренне верите. Здесь важны не столько слова, сколько ваши чувства. Ведь вселенная понимает нас на эмоциональном уровне.

Благодарность

Поблагодарите Вселенную за повышение ваших вибраций. Сделайте это от всего сердца. Подкрепляйте слова благодарности позитивными утверждениями, это будет множить положительную энергию.

Во время ритуала зажгите белую свечу. Благодарите Вселенную за все, что приходит на ум, в том числе и за жизненные испытания, которые стали для вас уроком. Продолжайте ритуал до тех пор, пока свеча не погаснет. Это поможет вам настроиться на позитивный лад и избавиться от негативных мыслей.

Сбалансируйте свои чакры

Вы можете сбалансировать свои чакры с помощью ритуального массажа у профессионала или самостоятельно, во время занятий медитацией.

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Расположитесь как можно удобнее. Сделайте глубокий вдох. Закройте глаза и представьте, как ваши чакры выравниваются, а вы становитесь единым целым со Вселенной и ее благословениями.

Улыбайтесь и обнимайтесь

Последний из ритуалов для повышения вашей энергии очень прост. Улыбайтесь каждый день от всей души. Это настроит вашу энергию на высокие вибрации. Обнимайте своих родных и близких, когда почувствуете потребность в этом.

Если вы выполните эти простые правила, то почувствуете, как стресс и тревога отступают, а вы становитесь более радостными и обновленными. Предложите членам вашей семьи повышать вибрации вместе с вами.

Заключение

Если вы почувствовали, что ваша энергия вибрирует на низких частотах, попробуйте использовать эти четыре духовных ритуала. Вы заметите, как ваше настроение выравнивается и становится более позитивным, а тело и дух наполняются новой силой.