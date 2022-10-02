 

Сначала дети, потом домашние животные: в Госдуме придумали, как повысить рождаемость

02.10.2022, 19:33, Разное
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Депутаты Госдумы в октябре рассмотрят законопроект, рекомендованный комитетом по защите семьи и материнства. Документ предусматривает запрет заводить домашних животных в семьях без детей.

Авторы идеи указывают на недопустимость и «аморальность» заботы о зверях в ситуациях, когда эта забота могла бы достаться ребёнку. В связи с этим предложено запретить совершеннолетним россиянам, состоящим в браке, владеть домашними животными при отсутствии детей (или при отсутствии беременности хотя бы одного из участников союза).

«Если люди не умеют расставлять приоритеты, за них приоритеты будет расставлять закон, – говорит автор инициативы Елена Брагина. – Кошечки-собачки – это хорошо, но дети должны быть на первом месте. Это и национальная идея, и личная цель для каждого человека»

В случае первого нарушения предлагается штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей и конфисковывать орудие преступления (то есть, домашнее животное). При рецидиве предусмотрены общественные работы или принудительное установление родительских обязанностей по решению суда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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