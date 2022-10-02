 

“Он был моей сестрой”: Лолита пришла к гробу Моисеева с голубым венком

02.10.2022, 19:13, Разное
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Лолита обычно не ходит на похороны – слишком тяжело видеть дорогих сердцу коллег и друзей в гробу. Но не проводить Бориса Моисеева она не могла, хотя загружена работой. “Он был моей сестрой, моей голубой Луной, – смахивает слезу певица. – Я даже венок принесла ему не обычный, а голубой”.

У гроба певица призналась, что никогда не могла представить смерть музыканта, и пожалела о словах, которые не успела ему сказать. “Никто из нас не представлял тебя так спокойно лежащего. Но тут, на кладбище, наших уже много, и скучно точно не будет”, — обратилась к покойному исполнительница.

Они дружили много лет, ходили друг к другу на премьеры программ. У них был красивый дуэт на песню “Сны”, вместе пели смешную композицию “Пора по бабам”, незадолго до первого инсульта Бориса Моисеева участвовали в шоу “Десять миллионов” на канале “Россия”, где певец пообещал, что если выиграет, то на всю сумму сыграет свадьбу. Приходил Моисеев и в авторское шоу Лолиты “Без комплексов”… Теперь все в прошлом – остались только воспоминания и огромная любовь, которую Борис всем дарил.

Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох.


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