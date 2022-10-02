 

Сергей Бурунов о роли в сериале “Нина”, съемках в клипе Ольги Серябкиной и группе “Король и шут”

02.10.2022, 18:46, Разное
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Чем вас заинтересовал проект “Нина”? Чем сценарий выделился на фоне многих, которые вам присылают?

Во-первых, гарантом был Жора Крыжовников, потому что ему я доверяю безоговорочно, его вкусу и таланту – это уже 70 процентов. Во-вторых, мне понравилось то, что я прочел, и то, что Жора рассказал мне на встрече, сама концепция. Мне показалось очень любопытным и интересным сыграть такого человека. 

Вашего героя из “Нины” вы назвали “очень светлым и немножко сумасшедшим”. Как думаете, тяжело с таким человеком общаться в реальной жизни?

Он человек экспрессивный и импульсивный, очень целеустремленный. У него определенный тип сознания, потому что он преподаватель истории в университете. Он ученый, исследователь, а они, как правило, немножко не от мира сего.

Ваш персонаж – одинокий человек? В чем заключается его одиночество? 

Оно заключается в том, что он ученый в первую очередь. С таким человеком очень непросто. Он живет в науке, бытовые какие-то истории ему чужды, тем более выяснение отношений и прочее. Он в другом измерении. 

Сергей Бурунов в сериале “Нина”

Если говорить о персонажах – как думаете, почему когда-то такие разные люди, как Нина и ваш герой, она очень активная, он не от мира сего, полюбили друг друга и поженились? Согласны ли вы с расхожей мыслью о том, что противоположности притягиваются?

Я бы не сказал, что он “безактивный”. Он очень активный, он очень целеустремленный, и у него есть цель – завоевать доверие сына, и он не сдается на пути к ней. Он борется за своего ребенка, причем борется иногда всеми возможными и невозможными способами. Порой это доходит до комичных моментов, а порой – до трогательных и пронзительных. У него большая палитра, и ему начинаешь сопереживать, потому что человек воюет, борется за своего сына, хоть и нет неопровержимых доказательств, что сын действительно его. Это очень понятная социальная модель: отец любит своего ребенка и хочет добиться его расположения. 

В сериале ваш герой исполняет песню группы “Прыгну со скалы”.  А как вы относитесь к творчеству группы “Король и шут”?    

Мне нравится их музыка, некоторые песни даже могу назвать любимыми. Например, “Марионетки”. Поэтому, когда я узнал, что в сериале “Нина” мне придется исполнять композицию “Короля и шута”, я, конечно, обрадовался. Тем более, что по сюжету, на мой взгляд, это более чем оправданно.    

Сергей Бурунов в клипе Ольги Серябкиной

Недавно Ольга Серябкина презентовал клип на песню “Дядя Гена” с вашим участием. Расскажите об этом опыте. История из клипа действительно была вдохновлена реальными событиями?  

Я вообще давно мечтал с ней познакомиться, но опоздал на два года как минимум потому что она вышла замуж. Познакомились мы с ней на дне рождении Жоры Крыжовникова, пообщались, потом она мне позвонила и сказала: “Вот есть такая идея”. Мы встретились с ней, обсудили, и вдруг выяснилось, что мы, оказывается, с ней из одного района: из Орехово-Борисово Южное города Москвы. Мы перекинулись парой слов и поняли друг друга мгновенно, потому что тот, кто вырос в Орехово-Борисово Южное, знает жизнь, его трудно чем-то удивить. 

Мы поняли, что мы ходили друг мимо друга и не замечали, может быть, даже ездили в одном автобусе, в метро в одном вагоне. Правда, в разные школы ходили, мы из разных микрорайончиков, но дома практически рядом были. И вся эта история и послужила концепцией клипа: что есть такой персонаж дядя Гена: успешный во всем, кроме любви, потому что такой вот Серябкиной у него нет. 

Чем вам больше всего запомнилось лето? Ездили куда-нибудь отдыхать?

Да! Я успел посетить курорты Краснодарского края, был в Сочи на Рыжем пляже Андрея Григорьева-Аполлонова, очень понравилось. И отлично позагорал в пробке по пути в Адлер, когда взял в аренду кабриолет и не стал опускать крышу. В целом, я люблю жару, люблю лето, так что я остался доволен, а, учитывая нынешнюю погоду, уже снова жду тепла.


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