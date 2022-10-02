Тенденции окрашивания на 2023 год: омолаживающие варианты для женщин всех возрастов

Окрашивание волос помогает изменить наш образ, имидж и сделать нас визуально моложе. Есть определенные оттенки, которые омолаживают и освежают. Вот несколько трендовых тонов, которые стоит выбрать для себя в 2023 году, чтобы выглядеть молодо и привлекательно.

Какие тона выбрать

Чтобы выглядеть моложе своего возраста, нужно выбирать цвет волос, который будет на 1-2 тона светлее натурального оттенка прядей. Многие пытаются скрыть седину, выбирая более темные оттенки, но это большая ошибка. Это только визуально добавляет возраст.

Нужно особую осторожность проявлять с черным цветом. Это хороший выбор только лишь в том случае, если это естественный оттенок прядей.

При выборе цвета волос также нужно учитывать тон кожных покровов. Если оттенок кожи оливковый, то нужно выбирать коричневый или темно-русый цвет волос. Если кожные покровы смуглые, то лучшим вариантом станет темно-коричневый тон прядей.

Уход за волосами

Прежде чем выбирать краску для волос, нужно обеспечить правильный уход за прядями. Есть множество различных средств, которые придают прядям блеск и красоту.

Чтобы выглядеть моложе, волосы не должны быть сухими и тусклыми.

Оттенки для женщин старше 40 лет

Лучше всего выбирать теплые рыжие, медовые и шоколадные тона. Это просто идеальная палитра.

Также можно применять различные современные методики окрашивания, в частности, такие как балаяж, шатушь, колорирование.

Оттенки для женщин 50 или 60 лет

Важно выбирать цвет волос так, чтобы отвлечь внимание от недостатков кожи. Морщины и признаки старения на лице просто не скрыть, если выбрать рыжие тона, так как они могут только лишь подчеркнуть красноту и тусклость.

Отличным решением станут светло-русые и пепельные оттенки, так как они оказывают омолаживающее действие. Самое главное помнить то, что идеальный оттенок прядей должен гармонировать с цветотипом и отличаться от естественного цвета всего лишь на 1-2 тона.

Медовый блонд

Можно легко освежить свой образ и одновременно сбросить несколько лет при помощи оттенков медового блонда.

Этот цвет просто прекрасно адаптируется к возрастным изменениям. Он буквально стирает следы усталость с лица. Однако, стоит помнить о том, что этот цвет лучше всего подходит для теплых оттенков кожи.

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Темно-русый

Этот благородный оттенок является действительно беспроигрышным вариантом для блондинок. Он прекрасно освежает цвет лица, не акцентируя при этом внимание на признаках старения и делает внешне визуально моложе.

Темно-русый цвет волос прекрасно гармонирует со светлыми глазами и холодным оттенком кожных покровов. При этом важно чтобы в цвете не было желтизны.

Клубничный блонд

Этот модный оттенок придает волосам интересный и красивый отлив, а также визуально молодит. Важно помнить о том, что этот цвет подходит женщинам со светлой кожей.

Слишком темные, даже розовые оттенки старят. С этим цветом важно не переусердствовать, так как он будет подчеркивать все недостатки кожных покровов.

Карамельный

Модный карамельный оттенок можно получить не только на светлых, но и на темных волосах. Мягкий естественный оттенок отвлекает внимание от несовершенств кожных покровов и отлично освежает образ.

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Этот цвет особенно красиво выглядит на женщинах с темными глазами и смуглой кожей. Карамельные пряди прекрасно маскируют седину, а также помогают подчеркнуть красоту волос.

Теплый каштановый

Брюнеткам стоит присмотреться к теплому каштановому оттенку. Он помогает визуально скрыть следы усталости на лице, придает внешности свежесть и мягкое сияние.

Важно, чтобы тон гармонировал с цветотипом внешности и отличался от природного цвета волос не более, чем на 1-2 оттенка.

Мягкий медный

Медный является в меру интенсивным цветом волос. Он помогает придать образу яркости. Этот тон делает лицо визуально моложе, свежим и отдохнувшим.

Медный цвет волос должен быть почти что натуральным. Если он будет слишком ярким и неестественным, то сделает лицо внешне старше.