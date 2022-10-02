 

Немецкий экономист – инфляция сильнее всего бьёт по малоимущим — а государство от неё выигрывает

02.10.2022, 18:10, Разное
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Меры, принятые немецким правительством для сдерживания инфляции, недостаточны, пишет Focus Online, ссылаясь на слова немецкого экономиста Марселя Фратчера. Фратчер опасается, что анонсированная финансовая помощь будет распределяться не в порядке востребованности, в то время как кризис сильнее всего бьёт по малоимущим слоям населения.


AP

Президент немецкого института экономических исследований Марсель Фратчер призвал правительство ФРГ активнее помогать гражданам в условиях высокой инфляции, пишет Focus Online. «Кризис дороже всего обходится людям с низкими и средними доходами», — приводит издание слова экономиста.

По словам Фратчера, анонсированных правительством мер по сдерживанию цен на газ недостаточно. Он отметил, что сдерживание цен может быть только первым шагом: кроме того, от него получают выгоду и самые богатые члены общества, которых инфляция почти не затрагивает. Фратчер подчеркнул, что нужно как можно скорее обеспечить финансовую помощь для малоимущих граждан, не получающих социальные пособия.

«Мои опасения состоят в том, что финансовая помощь дойдёт до затронутых людей слишком поздно и средства будут опять распределяться не в порядке востребованности», — заявил Фратчер.

При этом Фратчер не выразил беспокойства по поводу финансовой устойчивости государства, пишет Focus Online. Экономист, напротив, отметил, что объёмы государственного долга даже немного снизились. «Государство сейчас является главным выгодоприобретателем от инфляции. Только за счёт подоходного налога оно за год получило на 60 миллиардов евро больше, чем ожидалось», — приводит издание слова Фратчера. 


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