Москвич продал место в очереди в Верхнем Ларсе за 20 млн рублей

24-летний айтишник

из Москвы Степан Яблочков продал своё место в очереди на КПП «Верхний Ларс»

политбеженцу из Санкт-Петербурга за 20 млн рублей. За эти деньги он

намерен уладить вопросы, связанные с мобилизацией, и приобрести новое жильё.

Объявление о

продаже места в очереди за 1 миллион рублей было опубликовано на сайте Avito.ru 1 октября, когда ожидаемое время прохождения таможенного

контроля оценивалось в 5 дней. В течение первого часа на него откликнулось

более тысячи потенциальных покупателей, из-за чего Степану пришлось несколько

раз повышать цену, пока не остался один человек, готовый приобрести билет за

цену в 20 раз выше исходной. Сделка прошла на месте, после чего Яблочков уехал

в Москву. По данным журналистов, человек, купивший место в очереди, так и не

смог попасть на территорию Грузии, вернувшись обратно с повесткой из

военкомата.

«Я довольно

опытен в таких сделках, – рассказал Степан Яблочков. – Ещё с 2015 года я заранее

занимал очередь за новой моделью айфона и продавал его кому-нибудь. Деньги были

неплохие, к 18 годам у меня уже была квартира в Москве и две машины. Конечно, в

однокомнатной мне сейчас тесновато, да и цены на недвижимость рухнули, так что

я решил, что могу немного докинуть денег и купить трёшку на Арбате. Я даже и не

думал, что место в очереди уйдёт за 20 миллионов. Теперь я не только буду жить

в центре столицы, но и навсегда решу все вопросы с военкоматом».

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