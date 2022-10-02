 

Москвич продал место в очереди в Верхнем Ларсе за 20 млн рублей

02.10.2022, 17:53, Разное
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24-летний айтишник
из Москвы Степан Яблочков продал своё место в очереди на КПП «Верхний Ларс»
политбеженцу из Санкт-Петербурга за 20 млн рублей. За эти деньги он
намерен уладить вопросы, связанные с мобилизацией, и приобрести новое жильё.

Объявление о
продаже места в очереди за 1 миллион рублей было опубликовано на сайте Avito.ru 1 октября, когда ожидаемое время прохождения таможенного
контроля оценивалось в 5 дней. В течение первого часа на него откликнулось
более тысячи потенциальных покупателей, из-за чего Степану пришлось несколько
раз повышать цену, пока не остался один человек, готовый приобрести билет за
цену в 20 раз выше исходной. Сделка прошла на месте, после чего Яблочков уехал
в Москву. По данным журналистов, человек, купивший место в очереди, так и не
смог попасть на территорию Грузии, вернувшись обратно с повесткой из
военкомата.

«Я довольно
опытен в таких сделках, – рассказал Степан Яблочков. – Ещё с 2015 года я заранее
занимал очередь за новой моделью айфона и продавал его кому-нибудь. Деньги были
неплохие, к 18 годам у меня уже была квартира в Москве и две машины. Конечно, в
однокомнатной мне сейчас тесновато, да и цены на недвижимость рухнули, так что
я решил, что могу немного докинуть денег и купить трёшку на Арбате. Я даже и не
думал, что место в очереди уйдёт за 20 миллионов. Теперь я не только буду жить
в центре столицы, но и навсегда решу все вопросы с военкоматом».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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