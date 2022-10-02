 

“Он был уже в другой Вселенной”: известный певец о тяжелом состоянии больного Моисеева перед смертью

02.10.2022, 17:52, Разное
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“Когда Киркоров и Басков записали хит “Ибица”, я захотел нечто подобное сделать и с Моисеевым, – говорит Алишер. – Но меня все уверяли, что это невозможно в текущем состоянии певца. Он был уже в другой Вселенной”.

Но Алишер смог уговорить арт-директора исполнителя Сергея Гороха дать шанс. “Горох пригласил меня в квартиру к Боре на Краснопролетарской улице, – вспоминает Алишер. – Попросил меня купить тортик, потому что Боря любил сладкое. Когда я увидел Бориса в халате, как эдакого Обломова, смотрящего в одну точку, я вначале отчаялся и думал, что ничего не выйдет. Но решил попробовать”.

Для записи песни решили использовать два “Айфона”. “Я чувствовал себя детским логопедом, когда просил Бориса произнести какие-то фразы. И он произносил, кричал, делал это эмоционально. Ребята вокруг были в шоке. В итоге у нас было три сэта по 15 минут, за которые мы все успели сделать”.

В студии все это пришлось собирать по буквам, по крупицам, по нотам. “И в итоге случилось чудо – на записи звучит молодой, здоровый, крутой артист”, – плачет Алишер.

Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох.


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