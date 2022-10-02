 

Посол ФРГ в НАТО – альянс не хочет активно участвовать в боевых действиях на Украине

02.10.2022, 16:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В НАТО никто не хочет активного участия альянса в боевых действиях на Украине, заявил в интервью Der Spiegel Рюдигер Кёниг, посол Германии в этой североатлантической военной организации. Ведь это может привести к началу «очень масштабной войны, в которую неожиданно будут вовлечены ещё 30 стран». Впрочем, это не означает, что страны — члены НАТО не будут помогать Киеву в обороне своего государства, подчеркнул дипломат.


AP

Начало боевых действий на Украине в феврале этого года стало для многих «переломным моментом», заявил в интервью Der Spiegel посол Германии в НАТО Рюдигер Кёниг. «У нас был мир, а теперь мы вдруг видим, как в Европе одно государство просто так нападает на другое. Мы такого и представить не могли. В НАТО мы почти каждый день обсуждаем, что нам делать с этим нападением», — рассказал он.

При этом Украина не входит в альянс, напомнил дипломат: «Статья о коллективной обороне в силу не вступила, а это бы означало, что мы бы все помогали Украине оборонятся. Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО активно участвовало в этих боевых действиях». Ведь это может привести к началу «очень масштабной войны, в которую неожиданно будут вовлечены ещё 30 стран», пояснил посол: «Этого никто не хочет». Но альянс не бездействует и помогает Киеву, продолжил он. В частности, тем, что открыто осуждает Россию за её действия, а также поставляет Украине оружие и даёт ей деньги. «Но не вместе, как НАТО, — это делают многие страны по отдельности, — отметил Кёниг. — К тому же Европейский союз принял санкции против России, то есть штрафные меры».

В интервью Der Spiegel посол не смог объяснить, каким образом можно было бы добиться мира на Украине: «Очень трудно ответить на этот вопрос, ведь на данный момент никаких подвижек в переговорном процессе нет. Украина по праву требует, чтобы русские отступили и вернули украинские территории, которые они заняли. Это регионы на востоке страны, а также Крым, украинский полуостров, который РФ взяла под свой контроль ещё в 2014-м*. С другой стороны, РФ не собирается возвращать эти территории. К тому же Владимир Путин хочет убрать украинское правительство, чтобы в будущем страной правил человек, которого он мог бы контролировать. Эти различные позиции невозможно согласовать».

Кёниг также высказался по поводу планов Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО: «Нападение на Украину привело к тому, что финны и шведы переосмыслили ситуацию. Теперь они считают, что их защиту и безопасность получится лучше обеспечить в рамках такого сильного коллектива, как НАТО». При этом посол не понимает, почему Кремль воспринимает расширение альянс на восток как угрозу: «Во-первых, любая страна вправе сама решать, с кем она хочет сотрудничать. Это называется свобода выбора альянса. Это очень важный принцип международной политики. У Владимира Путина нет никакого права требовать, чтобы страны, которые когда-то были близки с Советским Союзом, сначала спрашивали разрешение у России. Так мир не устроен. К тому же НАТО — это оборонительный союз. Мы объединились для того, чтобы оборонятся от возможных нападений, а не для того, чтобы куда-то вторгаться».

Посол также прокомментировал слова главы Кремля по поводу возможности применения ядерного оружия: «Это маловероятно. Владимир Путин недавно сказал: «В ядерной войне победить невозможно». Тут я с ним абсолютно согласен. И я охотно ещё раз подчеркну: страны принимают решение вступить в НАТО не для того, чтобы позлить Россию, а потому, что они ощущают угрозу, исходящую от неё. И Путин мог бы сейчас же это изменить».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ). 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07.20 / Звезда сериала “Доктор Кто” Дженна Коулман рассталась с бойфрендом

12.03.21 / Lego выпустит ограниченную серию Bionicle с Долгополовым и Соловьевым

06.07.22 / Диетолог рассказала об опасности разливного пива

12.07.22 / Этот цвет ассоциируется с пляжем и творит чудеса в городе: платье-туника, летний комбинезон и другие белые наряды

09.06.21 / Масштабные последствия безнаказанности Кремля: как Путин провоцирует китайские войны

29.12.21 / Конституционный кунштюк

02.06.21 / Одолевают усталость? Возможно, в этом виноват белый хлеб и сухой завтрак

09.06.22 / Скандалы: Индульгенция и авуары

26.11.20 / Генерал, участвовавший в расстреле Белого дома в Москве, присоединился к команде Трампа

07.01.22 / Овнам – летом, Весам – осенью: как планировать беременность в 2022 году, согласно знаку зодиака мамы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика