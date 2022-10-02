 

Около полумиллиона: на что ушли выделенные Пугачевой на похороны Моисеева деньги

02.10.2022, 16:31, Разное
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Накануне похорон друга и коллеги артистка с детьми частным бортом из аэропорта Внуково-3 спешно улетела в Израиль. На свой скорый отъезд она намекала при прощании с крошкой Борей.

“Хороню тебя в своем сердце”, – обратилась тогда артистка к умершему товарищу. Это был знак. В смысле, хоронить в реальности не получится, но сердцем она будет на траурных мероприятиях даже находясь двух с половиной тысяч километров.

Но, как говорят, Примадонна финансовов поучаствовал в организации похорон. Потому что дело это затратное. Например, аренда большого траурного зала, рассчитанного на 500 человек, стоит 50 тысяч рублей в час. 38 тысяч обходится копка могилы. 17 тысяч рублей стоит помыть и одеть тело в морге. Ещеще около 300 тысяч стоил гроб. А венки а цветы… Итого лишь по самым скромным прикидкам похороны Моисеева могли стоить около полумиллиона рублей.

Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох.


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