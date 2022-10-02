Прощай, крошка Боря: геи Москвы собрались у шикарного гроба Моисеева

Со стороны могло показаться, что на западе столицы разрешили провести гей-парад – столько адептов однополой любви собралось в одном месте. По одному взгляду было понятно: эти ребята любят других ребят.

Но собрались они по печальному поводу – на похороны “крошки Бори”, как сам себя называл Борис Моисеев. “Такой же, как и вы!” – любил говорить он, тягивая колготки, купальники и лосины. “Такйо же, как вы!” – повторял певец, присаживаясь на колени мужчин в зале и чмокая их в щечку. Он всегда приветствовал право гей-пар на усыновление детей и выступал против принятия законов о запрете так называемой “пропаганды гомосексуализма”.

Не брезговал он и гей-саунами, где всегда можно было найти быстрый анонимный секс и выпустить на волю похоть. Долгое время близ станции метро “Маяковская”, что в шаговой доступности от дома Моисеева на Краснопролетарской улице, работала сауна для любителей однополых утех. Ее завсегдатай Руслан А. рассказывал: “Пару раз видел там голого Бориса. Признаться, неаппетитное было зрелище – дряблый дедок с маленьким причиндалом. Хотя молодые красавцы терлись об него с удовольствием”.

Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох.