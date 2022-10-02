Мнение: Кадыров против непотизма



Рамзан и Пригожин

Началось какое-то занятное шебуршение на самом верху: когда, казалось, там всё зачищено уже до блеска и обеспечено полное единомыслие на фоне серой однородности – упырь на упыре сидит и упырём погоняет – вдруг пошла КРАМОЛА: почти одновременно выступили с разных сторон Кадыров и Пригожин, и оба – с неимоверной критикой положения дел в Росармии. Казалось бы – повод для воодушевления, но, с другой стороны, уж больно сомнительно выглядят сами «повстанцы»; прогрессивная общественность тяжело задумалась, глядя на этот «бунт полевых командиров» (коими, по сути, в полной мере являются оба указанных товарища): радоваться такому «расколу в верхах» – или, наоборот, начинать грустить еще пуще?

Черт знает. Но вообще – вы ж заказывали раскол элит? Пожалте, это он и есть, другого не будет. Какие «элиты», такой и раскол. Если кто надеялся, что оппозицию Путину возглавит новоявленный академик Сахаров – тот сильно просчитался. Тут вполне уместно вспомнить старую байку про Сталина и Римского Папу: якобы ближе к концу войны Сталину докладывают о некой «особой позиции» Папы, а Вождь всех народов, посасывая трубку, в ответ ласково интересуется – а сколько у этого Римского Папы дивизий?

У папы, как и у Сахарова, дивизий в распоряжении нет – что и определяет их общую бесполезность для дела мира. А вот, как нетрудно заметить, что у Кадырова, что у Пригожина дивизии как раз имеются – что и дает им, как видим, право голоса. У первого дивизии – из диаспор и этнических меньшинств, у второго – из уголовников, но это неважно, важна иллюстрация тезиса, что при бандитских разборках важен голос только тех, кого нельзя немедленно убить.

Кадыров, кстати, по-настоящему заявил о своем «особом статусе» еще раньше – когда сделал заявление, что… на территории Чечни не будет проводиться мобилизация. Заявление на самом деле просто вопиющее, ни о чем подобном не мог бы и помыслить ни один другой наместник Москвы в регионах. Фактически именно им Кадыров окончательно утвердил реальную структуру РФ – как федерации всего из двух субьектов: собственно России (абсолютно унитарной) и Чечни. И вот в данном случае второй субъект устами Кадырова заявил о своей особой позиции по войне с Украиной: буду, мол, воевать, но на своих условиях. Естественно, смог он так себя вести только потому, что у Чечни есть свои собственные ВС.

У Пригожина, мне кажется, положение куда более шаткое, ведь эти его ЧВК хоть и состоят из отборных головорезов, но все ж те воюют исключительно за деньги, и их, скорее всего, достаточно легко (для Путина) можно перекупить. Другое дело, что едва ли это Путину сейчас с руки – у него и без Пригожина слишком много забот.

В целом, реальная демократия и многополярность в нормальном обществе только так и могут выглядеть – как шаткое перемирие вооруженных банд, постоянно держащих друг друга на мушке. Проблема России не в склоках полевых командиров, а в том, что реальные противостояния банд в ней случаются слишком редко: обычно какая-то одна банда берет верх и уничтожает всех своих потенциальных соперников с беспримерной жестокостью, оставляя одно выжженное поле.

Так что – дай бог, чтобы Пригожина и Кадырова не грохнули в ближайшее время – тогда будет совсем тоска.