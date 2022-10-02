Плакса Петров уходит – Личное мнение

Сейчас все дают друг другу интервью — вот и актёр плаксивого жанра Саша Петров пронылся в интервью Феде Бондарчуку, что уходи наконец из кино.

Нет, Бондарчук — нужно отдать человеку должное! — всё пытался свести тему с нытья на что-то более продуктивное, но вышло то, что вышло:



Фото: Соцсети

«Возьму тайм-аут и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Хочется войти в четвертый десяток более осознанно. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта»

Петров, ну куда же ты?! Неужели, всё так плохо, и ты не нужен ни одному проекту? Ты ведь гениально умеешь ныть.

И не только ныть. Плакать может. Намочить глаза подступившей слезой. Покраснеть веками, будто вот-вот заплачешь. Тряхнуть чёлкой, смахивая ей слезу.

Талантливый парень, чего вы!

Впрочем, тот же Федя мог бы дать Саше какую-то работу. Чтобы осознанно, со знанием дела, рыдающий на четвёртом десятке мужик проплакал роль.

В какой роли вы бы хотели увидеть Сашу Петрова? Ипполита, может быть? Или самого Жени Лукашина, например?

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