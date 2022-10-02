 

Плакса Петров уходит – Личное мнение

02.10.2022, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сейчас все дают друг другу интервью — вот и актёр плаксивого жанра Саша Петров пронылся в интервью Феде Бондарчуку, что уходи наконец из кино.

Нет, Бондарчук — нужно отдать человеку должное! — всё пытался свести тему с нытья на что-то более продуктивное, но вышло то, что вышло:


Фото: Соцсети

«Возьму тайм-аут и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Хочется войти в четвертый десяток более осознанно. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта»

Петров, ну куда же ты?! Неужели, всё так плохо, и ты не нужен ни одному проекту? Ты ведь гениально умеешь ныть.

И не только ныть. Плакать может. Намочить глаза подступившей слезой. Покраснеть веками, будто вот-вот заплачешь. Тряхнуть чёлкой, смахивая ей слезу.

Талантливый парень, чего вы!

Впрочем, тот же Федя мог бы дать Саше какую-то работу. Чтобы осознанно, со знанием дела, рыдающий на четвёртом десятке мужик проплакал роль.

В какой роли вы бы хотели увидеть Сашу Петрова? Ипполита, может быть? Или самого Жени Лукашина, например?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09.21 / Паровые ванночки – важный этап ухода: советы косметолога по их применению

11.04.21 / Кеосаян снимет сериал о штурме дома «мытищинского стрелка»

02.10.22 / Мнение: Возвращение блудного попугая

09.07.22 / Мнение: Техническое. 09.07.2022

10.08.20 / Мария Кравцова заразилась коронавирусом: “Несмотря на то что я спорт/зож, переболела я жестко”

07.09.22 / Мнение: Равновесие

09.01.22 / Куда уходит Блиновская? – Личное мнение

19.05.21 / Если вы не нужны себе, вы никому не нужны: простые секреты счастья для женщин от известного психолога Михаила Лабковского

11.03.21 / Артем Дзюба вновь назначен капитаном сборной России по футболу после скандала с интимным видео

19.04.22 / Собянин решил отказаться от плитки, впервые увидев украинский асфальт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика