 

Все высотки в Мурино снесут из-за незаконно выданных разрешений на строительство

02.10.2022, 15:33, Разное
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Всеволожский районный суд удовлетворил иск Всероссийского общества архитекторов о признании всех высотных зданий, расположенных в городе Мурино Ленинградской области, самостроем.

В заявлении отмечается, что строительство многоэтажных зданий, начиная с 2001 года, ведётся по поддельным документам, является незаконным и нарушает градостроительный кодекс. Согласно документам, представленным Российским военно-историческим обществом, деревня Мурино была образована в 1676 году и впоследствии, через несколько столетий, была признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

По решению суда, все многоэтажные постройки в Мурино подлежат сносу, а земля под ними – передаче в собственность Минобороны и РПЦ. Властям Ленинградской области надлежит разработать и реализовать план переселения более 80 тысяч человек в другие населённые пункты до 2030 года. Сделки с недвижимостью в пригороде Санкт-Петербурга будут признаны незаконными.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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