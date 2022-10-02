Мнение: Ипотечные платежи в СССР

Предлагаю план по решению квартирного вопроса. Распределяем российские города по главным банкам страны, чтобы над каждым городом взял шефство какой-нибудь крупный банк. Всем россиянам старше 18 лет оформляем ипотеку. Так как платить ипотеку будут все, ипотечный платёж будет маленьким — допустим, 15% от зарплаты или пенсии.

С этих ипотечных платежей банки будут покупать квартиры и раздавать нуждающимся, то есть тем, у кого квартиры нет, или у кого квартира маленькая. Молодым семьям, например, или разным заслуженным работникам. Сейчас платежи по ипотеке большие, и это заставляет многих напрягать слишком много сил. А так платежи будут размазаны на всех тонким слоем — ведь если молодой паре квартира необходима, то возрастная пара, например, вполне довольна своим метражом, при этом всё ещё способна платить банку 15% от зарплаты или пенсии, чтобы жильё было и у молодых. Все жители города будут скидываться в общий котёл, а банк будет справедливо распределять.

Обычную ипотеку можно будет отменить, чтобы не разгонять цены. Нужна квартира? Вставай в очередь, жди, банк купит тебе квартиру. Банк отказывается ставить в очередь, так как у тебя уже есть квартира? Ну так не будь эгоистом. Поработай немного и на других, чтобы другие тоже могли обзавестись жилплощадью.

Если вышеописанный механизм кажется вам хорошим, предлагаю отправить моё предложение в КПРФ. Полагаю, коммунисты с радостью возьмутся за проработку законопроекта: ведь система распределения квартир в СССР была устроена именно так, как я описал.