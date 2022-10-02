 

Гойда, за флаером!

02.10.2022, 14:45, Разное
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Митинг-концерт после присоединения территорий к РФ 30-го сентября.

30-го сентября Владимир Путин подписал договор о вхождении «ЛНР», «ДНР», Запорожской и Херсонской областей Украины в состав Российской Федерации. В связи с этим на Красной площади состоялся «праздник»: патриотический митинг. «Любэ», Шаман, Сергей Лазарев, вход по билетам и булочки с корицей — программа в этот раз фестивальнее, чем на акции «Своих не бросаем». Марья Уросова побывала на концерте и узнала у людей, почему они считают этот день «историческим».

Источник: Новая газета


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