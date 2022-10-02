Гойда, за флаером!

Митинг-концерт после присоединения территорий к РФ 30-го сентября.

30-го сентября Владимир Путин подписал договор о вхождении «ЛНР», «ДНР», Запорожской и Херсонской областей Украины в состав Российской Федерации. В связи с этим на Красной площади состоялся «праздник»: патриотический митинг. «Любэ», Шаман, Сергей Лазарев, вход по билетам и булочки с корицей — программа в этот раз фестивальнее, чем на акции «Своих не бросаем». Марья Уросова побывала на концерте и узнала у людей, почему они считают этот день «историческим».

—