СМИ: отец детей Лив Тайлер закрутил роман с моделью, на 18 лет моложе его самого

В марте прошлого года спортивный агент и лучший друг Дэвида Бекхэма Дейв Гарднер расстался о своей невестой и матерью своих двоих детей актрисой Лив Тайлер. А летом этого года его впервые заметили в компании новой девушки. Спутницей 47-летнего Гарднера оказалась 29-летняя модель Victoria’s Secret Джессика Кларк. Тогда в романтических отношениях пару никто не заподозрил хотя бы потому, что Дейв был старше своей избранницы на 18 лет. А до этого Кларк встречалась почти со своим сверстником – 31-летним музыкантом Руфусом Тейлором, сыном барабанщика Queen Роджера Тейлора.

Джессика Кларк

То, что между Джесикой Кларк и Дейвом Гарднером больше, чем дружба, сегодня Daily Mail подтвердили анонимные источники из числа близких друзей пары. По словам инсайдеров, влюбленные встречаются уже несколько месяцев, но пока не хотят торопить события.

Их отношения находятся на очень ранней стадии. Сейчас они развлекаются и им хорошо вместе. Однако дети Дэйва всегда будут для него приоритетом, поэтому он не собирается просто так вводить в их жизнь еще одну женщину, – утверждают информаторы издания.

Дейв Гарднер с детьми

Напомним, что со своей прошлой возлюбленной, актрисой Лив Тайлер Дейв Гарднер прожил вместе семь лет. Роман между молодыми людьми развивался быстро – уже через месяц актриса и спортивный агент стали жить вместе. Год спустя – 11 февраля 2015-го – у них родился сын Сейлор, а в следующем году 8 июля на свет появилась их дочь Лула Роуз. Помимо них у Дейва есть еще один ребенок – сын Грей от тренера Давинии Тейлор.