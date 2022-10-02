Мнение: Кто обманул президента России?

30 сентября президент России Владимир Путин произнес:

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда» (отсюда).

А уже на следующий день министерство обороны распространило сообщение об отводе войск из Красного Лимана Донецкой области.

Дословно: «Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.



Отсюда

Это что же получается? Не мог же Путин ошибиться, говоря про "навсегда"? Выходит, что его дезинформировали? Или попросту обманули? Генералы, про которых написал Рамзан Кадыров?

Фотография отсюда

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