 

Как часто нужно стирать бюстгальтер? Учимся делать это правильно

02.10.2022, 14:34, Разное
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Казалось бы, какие тонкости могут быть в уходе за нижним бельем? Просто регулярная стирка. Но бюстгальтер – это очень деликатная вещь, требующая особенно трепетного ухода. И дело не только в чистоте, но также в сохранении качества.

Вопрос гигиены

Поскольку бюстгальтер находится в непосредственном контакте с кожей, он быстро впитывает пот и кожное сало, поэтому быстро загрязняется. Его нужно содержать в максимальной гигиеничности, поэтому, дважды надев бюстгальтер, обязательно постирайте его.

У каждой женщины должно быть 3-4 базовых удобных бюстгальтера. Если вы не успеете вовремя постирать лифчик, вы будете уверены, что у вас в запасе всегда есть чистый.

Стирайте вручную

Бюстгальтеры изготовлены из очень деликатных материалов, которые быстрее изнашиваются при агрессивном воздействии. Даже если стирать белье в щадящем режиме, контакт с металлическим барабаном и агрессивными моющими средствами все равно вредит волокнам. Поэтому бюстгальтер лучше стирать руками с использованием средств для стирки детского белья. Бюстгальтер также можно стирать детским или обычным туалетным мылом.

Учитывайте температуру

С одной стороны, высокая температура вредит деликатной ткани. С другой стороны, холодная вода не сможет хорошо выстирать частички пота и кожного сала из ткани. Поэтому нужно найти золотую середину. Около 50 градусов будет оптимально. Конечно, не нужно стоять над тазиком с градусником. Температура, в которой комфортно вашим рукам, идеально подойдет.

Если вы предпочитаете машинную стирку

Если у вас катастрофически не хватает времени на ручную стирку, помещая бюстгальтер в машинку, нужно учесть некоторые моменты. Например, все крючки должны быть застегнуты, чтобы они не повредили другие вещи и сам лифчик. В идеале нужно сложить его в специальный мешочек. Установите режим “ручной стирки” и ни в коем случае не включайте отжим.


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