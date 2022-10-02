Washington Times – учёные китайского происхождения массово покидают США

США сталкиваются с крупным оттоком учёных китайского происхождения, пишет The Washington Times, ссылаясь на результаты исследования, проведённого азиатско-американским академическим форумом. По мнению авторов исследования, основные причины оттока учёных заключаются в повышении привлекательности Китая, кампании против научного шпионажа в США, а также в росте политических трений между Пекином и Вашингтоном.



AP

Проведённое недавно исследование показало, что многие обучившиеся в США учёные китайского происхождения переезжают обратно в Китай на фоне роста напряжённости между Вашингтоном и Пекином, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, исследование было опубликовано на прошлой неделе азиатско-американским академическим форумом.

Согласно исследованию, количество лиц китайского происхождения, покинувших американские университеты, в 2021 году возросло на 21% в сравнении с предыдущим годом, пишет The Washington Times. Исследование учитывало как начинающих учёных, так и профессоров с бессрочными контрактами.

Всего за прошлый год было зарегистрировано 1500 учёных, которые начинали карьеру в США и переехали в Китай. По мнению авторов исследования, основными причинами оттока китайских учёных стали инициатива Китая по привлечению талантов, а также атака на шпионаж в научной и экономической сфере времён администрации Дональда Трампа. С тех пор как началась эта инициатива, количество учёных, переехавших в Китай, возросло на 40%.

По словам бывшего профессора из университета Альфреда в Нью-Йорке Роберта Хайнеманна, за последние три десятилетия Китай стал куда более привлекательным местом работы для учёных. Однако вторым важным фактором отъезда стало закрытие многих институтов, которые спонсировало китайское правительство.

При этом юрист Рональд Ричлак отмечает, что ещё один фактор заключается в росте напряжённости в отношениях между США и Китаем, причём эта напряжённость не имеет прямого отношения к периоду правления Дональда Трампа. В этой связи также всё больше китайских студентов остаются работать у себя в стране и не переезжают в США, отмечается в исследовании.

Согласно опросу, проведённому с декабря 2021-го по март 2022 года, 61% китайских профессоров рассказали, что чувствовали побуждение покинуть США, а 70% заявили, что больше не чувствуют себя в безопасности, пишет The Washington Times.