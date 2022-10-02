BFM TV – самореализация, свобода и климат — всё меньше француженок хотят заводить детей

Во Франции растёт число женщин, которые не хотят рожать детей: об этом заявили 30% бездетных француженок 18—49 лет, приводит BFM TV выводы опроса, проведённого Французским институтом общественного мнения для журнала Elle. Среди основных причин такой тенденции — необязательность продолжения рода для самореализации, желание оставаться свободной от родительских обязанностей, а также беспокойство о глобальном потеплении.



AP

Во Франции всё меньше женщин хотят заводить детей, пишет BFM TV со ссылкой на опрос, проведённый Французским институтом общественного мнения (IFOP) для журнала Elle. Об этом заявили 30% женщин 18—49 лет, у которых нет детей и которые не ожидают ребенка. В целом среди француженок 13% не хотят «никаких» детей.

Как отмечает французский телеканал, речь явно идёт об определённой социальной тенденции. Так, в 2010 году по результатам исследования Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) и Национального института демографических исследований (INED) лишь 4,3% женщин во Франции заявили о том, что у них нет детей и им не хочется их заводить, при этом в 2006 году этот показатель составлял 2%.

«Мы ожидаем рост числа людей, которые не хотят заводить детей, — рассказал в сентябре в эфире радио RMC демограф INED Лоран Тульмон. — Сейчас растёт толерантность к различным типам семей». Он предположил, что эпидемия COVID-19 также могла изменить восприятие семьи некоторыми представителями французского общества.

Среди основных причин нежелания рожать детей — идея о том, что ребёнок не является необходимым для самореализации женщины (50%). Кроме того, многие высказывают желание «остаться свободными, без родительских обязанностей» (48%), а также беспокойство о потеплении климата (39%).

В статье отмечается, что суммарный коэффициент рождаемости INSEE, который показывает среднее число детей по отношению к числу женщин во Франции, снизился с 2015-го по 2020 год. В 2021 году он слегка повысился и составил 1,83: тогда за год в стране родилось 738 тыс. детей, что на 3 тыс. больше, чем в предыдущем.

Опрос для журнала Elle также показал, что 47% незамужних женщин намерены прибегнуть к искусственному оплодотворению. С сентября 2021 году эта процедура стала доступна женщинам, которые являются парой, и одиноким женщинам. Согласно Агентству биомедицины, на последнюю категорию сейчас приходится половина всех запросов.

BFM TV рассказывает ещё об одной табуированной теме, которой коснулись исследователи: 51% матерей с детьми до трёх лет скучают по прежней жизни, а 12% сожалеют о том, что завели ребёнка. Иногда они говорят о своём опыте в соцсетях, где в последнее время появилось множество хештегов вроде #MonPostPratum («Мой послеродовой период») и #RegretMaternel («Материнские сожаления»).