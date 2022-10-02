Мнение: Советские свиньи, кулаки в Антоновщине и сравнение СССР с гранатой

1. Недавно в комментариях указывали, что в СССР тоже было большое поголовье свиней — чуть ли не большее, чем сейчас. Тогда я ответил, что не надо путать капиталистических свиней с социалистическими, это две большие разницы. Теперь же (по наводке monetam) у меня есть и наглядное сравнение советских свиней с российскими (см. заглавную картинку).



2. Вот страница 24 из книги «Антоновщина», изданной советской властью в 1923. Речь там идёт о подавлении коммунистами крестьянского восстания в Тамбовской губернии. Цитирую (ссылка 1, ссылка 2):



В Тамбовском уезде антоновцами были заняты следующие сёла: Каменка… Контево. 40% населения перечисленных сёл середняков, 25% бедняков и 35% кулаков.



В Борисоглебском уезде занимались сёла: Туголуково… Берёзовка. В этих сёлах уже 50% кулаков, 30% середняков и 20% бедняков.



В Кирсановском уезде были заняты сёла: Инжавино… Рамза. Здесь 35% кулаков, 40% середняков и 25% бедняков.



Сведения – от 21 ноября 1920 года.

Сложно представить, чтобы 50% кулаков жирели и богатели, эксплуатируя 20% бедняков — это противоречит как советским постулатам, согласно которому бедняки были в большинстве, так и здравому смыслу. Из этого можно сделать два вывода.



А. Ярлык кулака в СССР вешали не на спрутов-эксплуататоров и не на сельских ростовщиков, а на обычных крестьян, сумевших собственным трудом заработать себе на лошадь и пару коров.

Б. Даже после шести лет войны в разорённых деревнях было только 20-25% бедняков. Тезис «при царе большая часть крестьян состояла из бедноты» не выдерживает критики.

3. Блогер пишет, что Михаил Горбачёв не так уж и сильно виновен в распаде СССР (ссылка). Интересное сравнение:

Так или иначе, развал СССР был неизбежен в силу самой его конструкции. Вы можете сколько угодно смотреть на гранату лимонку и говорить — насечки на ее корпусе ничего не значат, граната это единый организм. Но уверяю вас, насечки сделаны сознательно и с определенной целью. Рано или поздно граната взорвется и осколки полетят во все стороны. Не вина Горбачева, что ему не удалось обезвредить гранату. Это было невозможно как в силу его идеологии, так и того набора инструментов, которыми он обладал. Заслуга его состоит в том, что последствия взрыва оказались по-видимому минимальны.

Лично я не могу с этим полностью согласиться. Во-первых, граната взрывается не по насечкам, хотя изначально у насечек и было такое предназначение. Во-вторых, Михаил Сергеевич точно виновен в том, что он решил дружить с США. Это хуже, чем преступление. Это ошибка.