 

Работой ФКР недовольны 80% петербуржцев из-за ошибок в квитанциях

02.10.2022, 13:58, Разное
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Петербуржцы недовольны работой сотрудников Фона капитального ремонта, которые допускают грубые ошибки в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Опрос, проведенный журналистами телеканала «Россия-Санкт-Петербург» показал, что таких горожан 80%.

Люди жалуются на неудобную навигацию на сайте ЕИРЦ, невозможность совершить оплату по QR-коду и многочисленные ошибки в начислениях в новых квитанциях.

Обновленные документы по ЖКХ петербуржцы стали получать в мае. Все платежи теперь объединены в один, в результате чего возникла путаница. Петербуржцы зачастую получают многотысячные задолженности по капремонту, несмотря на то, что исправно платили налог. Тем временем дозвониться до ФКР, по словам горожан, очень сложно.


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