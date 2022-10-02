Работой ФКР недовольны 80% петербуржцев из-за ошибок в квитанциях

Петербуржцы недовольны работой сотрудников Фона капитального ремонта, которые допускают грубые ошибки в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Опрос, проведенный журналистами телеканала «Россия-Санкт-Петербург» показал, что таких горожан 80%.

Люди жалуются на неудобную навигацию на сайте ЕИРЦ, невозможность совершить оплату по QR-коду и многочисленные ошибки в начислениях в новых квитанциях.

Обновленные документы по ЖКХ петербуржцы стали получать в мае. Все платежи теперь объединены в один, в результате чего возникла путаница. Петербуржцы зачастую получают многотысячные задолженности по капремонту, несмотря на то, что исправно платили налог. Тем временем дозвониться до ФКР, по словам горожан, очень сложно.