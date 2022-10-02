Похоронила только в сердце: Пугачева не проводит Бориса Моисеева в последний путь

Алла Пугачева не придет на траурную церемонию своего умершего близкого друга Бориса Моисеева. Как оказалось, она похоронила певца только в своем сердце, и вместо прощания с исполнителем улетела с детьми в Израиль.

27 сентября вследствие усложнения состояния здоровья после уже третьего инсульта скончался Борис Моисеев. Исполнителю хитов «Голубая луна» и «Черный лебедь» в марте следующего года исполнилось бы 69 лет. За годы карьеры в шоу-бизнесе он добился успеха не только, как хореографы, но и как певец. Многие песни стали всенародно любимыми хитами и даже мемами. В том числе и песни, спетые в дуэтах с Николаем Трубачом, Лаймой Вайкуле, Анжеликой Агурбаш, Нильдой Фернандес, Аллой Пугачевой и многими другими российскими и зарубежными артистами. Со многими коллегами Моисеев поддерживал дружеские отношения, но особо близок он был с Примадонной. Траурная церемония состоялась сегодня на Троекуровском кладбище в 12:00, однако на церемонии прощания ее, как оказалось, не будет.

Вместо этого Алла Борисовна вместе с детьми улетает в Израиль, где она, согласно сообщениям СМИ, уже получила гражданство и намерена приобрести недвижимость. В то же время замок в подмосковном поселке Грязь Примадонна готовит на продажу. Этими бытовыми проблемами Пугачевой многие объясняют, почему она не проводит Моисеева в последний путь. Именно благодаря ей Борис Михайлович в далеком 1975 году стал участником одного из самых известных танцевальных коллективов. По ее же совету он начал певческую карьеру.

Однако сама народная певица СССР объяснила свой поступок тем, что она уже похоронила Бориса Моисеева в своем сердце. На странице аккаунта селебрити в соцсети она разместила короткий пост, где назвала друга «любимым Бориской» и «человечищем». Примадонна заверила, что покойный был всегда преданным другом, каждый раз на сцене он полностью отдавал всего себя. Публикацию Алла Борисовна завершила фразой «Прости и прощай». Стоит отметить, что при жизни танцора и певца Алла Борисовна помогала ему с лечением, находила высокопрофессиональных врачей и переводила на его счет деньги.