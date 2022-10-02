“И прости ему все прегрешения”: равзлекавшегося в гей-саунах Моисеева отпевали по всем православным канонам

Православный священник более полчаса по всем канонам совершал панихиду над новопреставленным рабом божием Борисом. В молитве он просил Всевышнего простить покойному все вольные и невольные прегрешения.

А когда хор певчих завершил заупокойную литургию словами “И сотвори ему вечную память”, вложил в правую руку стилиста свернутую разрешительную грамоту с молитвой.

Она считается своего рода пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в разрешительной молитве, или в “подорожной”, как ее еще называют в народе, идет о грехах усопшего и об их отпущении.

Грехов у него, как и у каждого человека, хватало. Моисеев любил мужчин и не раз рассказывал про своиъ любовников. Не брезговал он и гей-саунами, где всегда можно было найти быстрый анонимный секс и выпустить на волю похоть.

Долгое время близ станции метро “Маяковская”, что в шаговой доступности от дома Моисеева на Краснопролетарской улице, работала сауна для любителей однополых утех. Ее завсегдатай Руслан А. рассказывал: “Пару раз видел там голого Бориса. Признаться, неаппетитное было зрелище – дряблый дедок с маленьким причиндалом. Хотя молодые красавцы терлись об него с удовольствием”.

Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентбря у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох.