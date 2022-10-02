На территории Ивановской области разрешат многоженство

Правительство РФ издало постановление от 1 октября 2022 года о создании в городе Иваново и Ивановской области особой демографической зоны (ОДЗ).

Документ разрешает жителям региона сочетаться браком с двумя и более супругами сразу по достижении совершеннолетия.

Поясняя своё решение, в кабмине отметили, что на территории субъекта федерации сложился слишком ощутимый гендерный перевес в пользу женского населения, а действующее законодательство РФ не располагает средствами для решения проблемы.

– Если ничего не делать, мы получим много неудовлетворённых женщин, а они в гневе страшны, да и не все могут выполнять мужскую работу – работать на севере или воевать. Даже если сегодня заставить всех ивановских мужчин жениться, всё равно большинство женщин останутся одинокими. Для этого в Ивановской области и вводится особая зона, – пояснил замминистра социальной политики Роман Андреев.

Действие постановления распространяется на всех совершеннолетних жителей региона, имеющих в нём прописку или регистрацию. Ивановцам запрещено сверх нормы сочетаться браком с гражданами из других субъектов федерации и иностранных государств. По итогам работы ОДЗ в течение пяти лет будут сделаны надлежащие выводы. Если принятые меры не сработают, в правительстве могут ужесточить их – ввести запрет на разводы или заставить лиц мужского пола принудительно вступать в брак.

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