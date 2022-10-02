 

Беременность в третьем триместре или недостаточный вес: в каких случаях не рекомендуется увлекаться имбирем

02.10.2022, 13:10, Разное
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Имбирь признается одним из самых известных и полезных растений, доступных среднестатистическому человеку. Считается, что он эффективно борется с проблемами пищеварения благодаря высокому содержанию ферментов. Кроме того, выводит токсины из организма и повышает иммунитет.

Древние китайцы и индийцы знали о чудесных свойствах имбиря и использовали его для лечения различных заболеваний. Он богат витаминами и минералами. Но его полезное действие распространяется не на всех. Кому-то следует соблюдать особую осторожность в отношении имбиря? Рекомендации врачей представлены в сегодняшней статье.

Нарушение процесса кроветворения

Имбирь несет в себе много пользы для людей, страдающих диабетом, ожирением или заболеваниями периферических артерий. Однако пациентам с гемофилией рекомендуется как можно меньше употреблять имбирь или вовсе исключить его из рациона. Гемофилия – это нарушение кроветворения, обусловленное генетически. При этой патологии даже малейшая царапина может привести к кровотечению. По мнению экспертов, имбирь нейтрализует действие лекарств от гемофилии.

Прием некоторых лекарственных средств

Имбирь обладает удивительной способностью снижать давление. Но, если врач прописал препараты от кровяного давления, а вы каждый вечер пьете чай с имбирем, это может быть очень опасно. Также не рекомендуется сочетать имбирь с бета-блокаторами, инсулином или антикоагулянтами. Последние назначаются против свертывания крови.

Недостаточный вес

Людей с недостаточным весом немного, но они есть. Например, это пациенты с анорексией или иными расстройствами пищевого поведения. Имбирь богат клетчаткой и стимулирует пищеварительные ферменты. Это влечет за собой быстрое сжигание жира и снижение аппетита. Если вы заинтересованы в наборе веса, лучше отказаться от имбиря и различного рода добавок с ним. Известны случаи, когда у женщин с недостаточной массой тела прекращалась менструация, появлялись проблемы с волосами и кожей. И все это на фоне употребления большого количества имбиря.

Период беременности

Имбирь издавна признается отличным помощником в борьбе с простудой. Во время беременности врачи допускают его использование только в первом триместре, когда одолевает токсикоз и присутствуют сопутствующие симптомы.

Все потому, что он содержит вещества, которые стимулируют мышцы и могут привести к схваткам и преждевременным родам. С этой точки зрения, наиболее опасным является третий триместр.


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