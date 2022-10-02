Dishwater Blonde — трендовый оттенок окрашивания волос, который идеально впишется в эту осень

Dishwater Blonde – трендовый цвет окрашивания волос, который будет очень популярен этой осенью. Это “мышиный” оттенок блонда с мягкими коричневыми тонами. Он может варьироваться от холодного до теплого. Вы можете выбрать такой цвет, который будет идеально соответствовать вашему лицу, коже и общему стилю. В статье мы приведем несколько идей окрашивания в Dishwater Blonde.

Яркое обрамление лица

Добавьте несколько ярких светлых прядей около лица. Это создаст красивое обрамление. При этом вы сохраните в качестве основы свой натуральный цвет волос. Dishwater Blonde отлично сочетается с оливковым цветом лица.

Омбре на светло-каштановых волосах

Блики омбре на светло-каштановом фоне красиво смотрятся на волосах любого типа. Это лучший способ освежить вид шевелюры. Попросите стилиста использовать безопасную краску для осветления, чтобы сохранить здоровье волос.

Светло-русый

Светло-русый блонд с небольшими желтоватыми оттенками отражает свет. Это делает вашу шевелюру яркой. Попросите парикмахера добавить несколько темных прядей для контраста.

Серебристый блонд

Этот оттенок рекомендуется зрелым дамам. Он не маскирует седину полностью, а выгодно подчеркивает серебристые пряди. Если вы все же хотите скрыть свой естественный цвет прядей, то выбирайте более светлый или темный оттенок серебристого блонда.

Грибной блонд

Грибной блонд – один из самых трендовых видов окрашивания. Он идеально подходит для прямых волос.

Этот оттенок вносит прохладу в кричащий теплый блонд. Попросите парикмахера использовать темно-серый или бежевый цвет, чтобы окрашивание выглядело естественно.

Мелирование “пляжный блонд”

Мелирование “пляжный блонд” красиво выглядит на длинных волнистых волосах. Убедитесь, что мастер создает на шевелюре очень тонкие блики. Это придаст окрашиванию более естественный вид.

Теплый “мышиный” оттенок

Теплый “мышиный” оттенок представляет собой смесь двух тонов – золотистого и пепельного. Его можно создать в верхней части шевелюры, чтобы придать ей больше объема. Используйте цветовой круг, чтобы определить, какая краска для волос будет сочетаться с Dishwater Blonde.

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Пепельно-каштановые волосы со светлыми кончиками

Это окрашивание в стиле омбре выглядит красиво и эффектно. Пепельно-каштановый цвет в верхней части головы плавно переходит в светлые кончики. Если вы хотите выглядеть ярче, то добавьте больше лавандового оттенка вместо серебристого.

“Грязный блонд”

“Грязный блонд” – очень простое в уходе окрашивание. Чтобы его получить, добавьте мелирование, которое на несколько тонов светлее вашего естественного цвета волос. Попросите парикмахера сделать такие блики, которые не касаются корней волос. Это поможет вам избежать контраста при отрастании прядей.

Выцветшие темно-русые волосы

Чтобы добиться эффекта выцветших волос на темно-русой шевелюре, добавьте пепельные тона и другие холодные оттенки. Избегайте слишком светлого или яркого блонда.

Заключение

Окрашенные волосы в оттенках Dishwater Blonde довольно просты в уходе. Вам потребуется использовать такие шампуни и бальзамы, которые поддерживают нормальный уровень pH ваших волос. Это поможет надолго сохранить результат окрашивания.