Игорь Лифанов устал бегать в фильмах с автоматом

Игорь Лифанов пояснил о том, что не устраивает в его профессии. Как оказалось, популярный актер боевиков и криминальных драм устал едва ли не в каждом фильме бегать с автоматом.

Почетным гостем двадцатого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» стал Игорь Лифанов. Вместе с Лизой Арзамасовой и режиссёром Петром Белышковым он представил на культурном мероприятии спектакль «Ночь её откровений». Отвечая на вопросы журналистов, актер театра и кино пояснил о том, что не устраивает его в его работе. Несмотря на то, что свою славу он приобрел, снимаясь с самого начала карьеры в боевиках, именно от подобного образа артист изрядно устал.

На самом деле амплуа, которое изучал в ВУЗе Игорь Лифанов, является комедийным. Но специфическая, чисто маскулинная внешность привела к тому, что его приглашали на роли либо бандитов, либо спасателей, военных или работников органов правопорядка. По признанию селебрити, он не только устал от данного образа. Его рабочий график был настолько плотным, что кинематограф буквально украл его личную жизнь.

Оказывается, актер настолько вживался в свои образы, что иногда общался дома в грубой и жесткой манере, как и его персонажи. При этом мечтой Игоря Лифанова было научиться рисовать, выучить английский язык и воплотить в жизнь другие планы, на которые у него попросту не было времени из-за постоянной занятости. В его расписании было порой по четыре картины только за один месяц. Половину суток он прыгал с автоматом в окопе или в тридцатиградусный мороз дрался на съемочной площадке с партнерами по фильмам. Поэтому работа в театре стала для него отдушиной, где он может играть действительно интеллектуальные роли в драмах или смешных персонажей в комедиях.