 

Игорь Лифанов устал бегать в фильмах с автоматом

02.10.2022, 12:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Игорь Лифанов пояснил о том, что не устраивает в его профессии. Как оказалось, популярный актер боевиков и криминальных драм устал едва ли не в каждом фильме бегать с автоматом.
Почетным гостем двадцатого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» стал Игорь Лифанов. Вместе с Лизой Арзамасовой и режиссёром Петром Белышковым он представил на культурном мероприятии спектакль «Ночь её откровений». Отвечая на вопросы журналистов, актер театра и кино пояснил о том, что не устраивает его в его работе. Несмотря на то, что свою славу он приобрел, снимаясь с самого начала карьеры в боевиках, именно от подобного образа артист изрядно устал.

На самом деле амплуа, которое изучал в ВУЗе Игорь Лифанов, является комедийным. Но специфическая, чисто маскулинная внешность привела к тому, что его приглашали на роли либо бандитов, либо спасателей, военных или работников органов правопорядка. По признанию селебрити, он не только устал от данного образа. Его рабочий график был настолько плотным, что кинематограф буквально украл его личную жизнь.

Оказывается, актер настолько вживался в свои образы, что иногда общался дома в грубой и жесткой манере, как и его персонажи. При этом мечтой Игоря Лифанова было научиться рисовать, выучить английский язык и воплотить в жизнь другие планы, на которые у него попросту не было времени из-за постоянной занятости. В его расписании было порой по четыре картины только за один месяц. Половину суток он прыгал с автоматом в окопе или в тридцатиградусный мороз дрался на съемочной площадке с партнерами по фильмам. Поэтому работа в театре стала для него отдушиной, где он может играть действительно интеллектуальные роли в драмах или смешных персонажей в комедиях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07.22 / Определены антиоксиданты, способные снизить риск развития деменции

08.05.22 / Заговор от болезни, обряд от завистников: какие ритуалы надо проводить в День девяти целителей

10.01.22 / Мнение: Плати лицом!

23.06.22 / Мнение: Дурацкие отмазки

04.07.22 / Мнение: Тщета Лисичанска

16.12.20 / Кому и зачем нужна ФСБ?

03.08.22 / Путин встретится с Эрдоганом 5 августа

04.07.22 / Бросил мать Порошиной ради молоденькой, сбил человека: громкие выходки Дмитрия Назарова

11.03.22 / Мнение: Коротко о разном. 11.03.2022

03.07.21 / Женственная и элегантная: 60-летняя японка показала, как можно одеваться зрелым женщинам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика