Назван размер повышенной пенсии Дмитрия Диброва

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02.10.2022, 12:28, Разное
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В Сети появились данные о размере пенсии популярного телеведущего Дмитрия Диброва. Как оказалось, благодаря своему стажу шоумен получает повышенный размер выплат из ПФ.
В ноябре этого года Дмитрию Диброву исполнится 63 года, за это время он успел поработать на пяти федеральных телеканалах и стать ведущим самых рейтинговых программ. Особенно зрителям шоумен запомнился по передаче «Кто хочет стать миллионером?». За годы карьеры Дибров заработал не только популярность и любовь зрителей, но и приличный рабочий стаж. Годы труда на телевидении повлияли и на размер его пенсии.

По словам самого Дмитрия Диброва, его вполне устраивает его материальное положение, в том числе, получаемое обеспечение, выплачиваемое пенсионным фондом РФ. Вместе с женой Полиной Наградовой, которая младше мужа на тридцать лет, он воспитывает троих сыновей: Александра, Федора и Илью, которым сейчас 12, 9 и 7 лет. До брака с Дмитрием Дибровым супруга работала моделью, и в 2017 году, когда третьему малышу уже было два года, выиграла конкурс «Миссис РФ 2017». Следует отметить, что это четвертый брак Дмитрия Диброва, от предыдущих союзов у телеведущего есть сын Денис и дочь Лада – 1984, 1989 года рождения.

Содержать большую семью Дмитрию Диброву помогает стабильно выплачиваемая пенсия. Исходя из данных СМИ, она составляет 33 тысячи рублей. Кроме того, артист поет и вместе с группой «Антропология» записал несколько песен, получая доходы от использования своих творений на радио и телевидении. Также ведущий «Кто хочет стать миллионером?» снимается в кино и дублирует иностранные картины.


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