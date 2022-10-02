Прощальная гастроль: на похоронах Моисеева случился ангшлаг из звезд

Друзья и коллеги Моисеева стали собираться возле Похоронного дома задолго до того, как дверь в траурный зал была открыта.

Первым приехал композитор и продюсер Ким Брейтбург. Они много работал с Моисеевым и написал ему такие хиты как “Голубая Луна”, “Татуировка”, “Петербург-Ленинград”.

Затем у траурного зала появились певец Павел Соколов, сестры Зайцевы и актриса Клара Новикова. Находящийся сейчас в Америке Валерий Леонтьев послал вместо себя директора Бориса Чигирева.

Приехал с Николай Трубач, с которым у Бориса Моисеева в 1997 году был знаменитый дуэт с гей-подтектом. Уехавшую в Израиль Аллу Пугачеву представляла ее директор Елена Чупракова.

Игорь Наджиев рассказывал о встречах с Борисом Моисеевым, с которым в последний раз виделся на презентации диска Азизы. И поблагодарил директора покойного певца Сергея Гороха, что был рядом.

Сергей Пекин вспоминал покойного, в первую очередь, как режиссера многих шоу… Лолита, Николай Басков, Надежда Бабкина, Игорь Гуляев, Евгений Болдин – все друзья собрались на прощание.

Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох.