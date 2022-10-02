 

Краше Началовой: 68-летней Моисеев в гробу выглядит принцем из сказки

02.10.2022, 12:20, Разное
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Троекуровское кладбище Москвы было организовано как “филиал” Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей.

Здесь покоятся политик Борис Немцов, певцы Валентина Толкунова, Юрий Шатунов и Валентина Легкоступова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов.

До сих пор похороны безвременно ушедшей в марте 2019 года молодой певицы Юлии Началовой здесь были самыми громкими и обсуждаемыми. Теперь же, вероятно, все будут говорить о прощании с Борисом Моисеевым.

Траурный зал утопает в цветах и венках. Играют песни Бориса Моисеева, горят свечи.

А Борис лежит в роскошном гробу. Он одет в белую рубашку, черный костюм с блёстками, голубое кашне… Настоящий артист! И это его последняя гастроль, которая собрала аншлаг. Он выглядит как принц из сказки.

Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох.


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