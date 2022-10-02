Юлия Ковальчук показала, какой была их с Алексеем Чумаковым свадьба 9 лет назад

В семье 39-летней экс-солистки группы “Блестящие” Юлии Ковальчук и 41-летнего музыканта Алексея Чумакова праздник – они отметили 9 годовщину брака. В честь этого события Юлия, которая редко посвящает публику в подробности личной жизни, опубликовала в соцсетях серию нежных фото из семейного архива. Пять кадров, сделанных во время их свадьбы в Италии, о которой общественность узнала только спустя несколько месяцев.

Как символично, что 9-я годовщина нашей свадьбы совпала с Днем мeзыки. Пусть музыка нашей любви никогда не надоедает, а лишь дарит нам вдохновение и гармонию, – написала под снимками Юлия.

На фото певица позирует в романтичном белом платье с пышной юбкой, украшенной цветами. Наряд невесты дополняют диадема, изящная фата и минимум макияжа.

Доченька казала, чтобы я оставила ей это платье на ее свадьбу, – поделилась Ковальчук с подписчиками.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков начали встречаться 14 лет назад, а поженились только пять лет спустя – в октябре 2013 года. Влюбленные скромно расписались в московском загсе, а после улетели в Италию, где сыграли свадьбу в узком кругу гостей. В 2017 году Юлия и Алексей впервые стали родителями – на свет появилась их пока единственная дочь Амелия.