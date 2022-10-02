 

Юлия Ковальчук показала, какой была их с Алексеем Чумаковым свадьба 9 лет назад

02.10.2022, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В семье 39-летней экс-солистки группы “Блестящие” Юлии Ковальчук и 41-летнего музыканта Алексея Чумакова праздник – они отметили 9 годовщину брака. В честь этого события Юлия, которая редко посвящает публику в подробности личной жизни, опубликовала в соцсетях серию нежных фото из семейного архива. Пять кадров, сделанных во время их свадьбы в Италии, о которой общественность узнала только спустя несколько месяцев.

Как символично, что 9-я годовщина нашей свадьбы совпала с Днем мeзыки. Пусть музыка нашей любви никогда не надоедает, а лишь дарит нам вдохновение и гармонию, – написала под снимками Юлия. 

 

 

 На фото певица позирует в романтичном белом платье с пышной юбкой, украшенной цветами. Наряд невесты дополняют диадема, изящная фата и минимум макияжа.

Доченька казала, чтобы я оставила ей это платье на ее свадьбу, – поделилась Ковальчук с подписчиками.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков начали встречаться 14 лет назад, а поженились только пять лет спустя – в октябре 2013 года. Влюбленные скромно расписались в московском загсе, а после улетели в Италию, где сыграли свадьбу в узком кругу гостей. В 2017 году Юлия и Алексей впервые стали родителями – на свет появилась их пока единственная дочь Амелия. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04.21 / МЧС подтвердило запрет на использование свечей от геморроя в жилых помещениях

27.02.21 / У представительства ФБР в Москве дерутся люди, располагающие информацией о местонахождении Евгения Пригожина

31.03.22 / Речь не идёт. А зря! – Личное мнение

07.11.21 / Важный элемент стиля: как скорректировать фигуру с помощью шарфа (модные модели и советы стилиста)

03.05.21 / Так же, как все: Уилл Смит заметно прибавил в весе за время пандемии

15.03.21 / Скандалы: Тайна смерти писателя Юлиана Семёнова

26.01.21 / Светлана Тихановская предложила сделать БЧБ-флаг с двумя полосками

16.10.20 / 15 лет спустя: как сложилась жизнь юных актеров из саги “Хроники Нарнии”

08.01.22 / Илья Авербух похвалил Ксению Бородину за трудолюбие на «Ледниковом периоде»

03.08.21 / Россияне смогут получить налоговый вычет на оплату штрафов ГИБДД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика