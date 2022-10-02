 

“Даже рад, что не стал ее мужем”: Алекс Родригес высказался о свадьбе Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком

02.10.2022, 11:55, Разное
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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались в 2021 году. И с тех пор оба успели сменить свой статус “одиночки”. 47-летний бейсболист закрутил роман с 25-летней Пэджетт, работающей фитнес-тренером. Отношения эти продлились, впрочем, недолго, и в сентябре того года влюбленные разошлись. А Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека, устроив после скромно церемонии в Лас-Вегасе пышный трехдневный праздник в поместье своего теперь уже мужа. В своих интервью Родригес не раз отмечал, что ни секунды не жалеет о том, что было у него с Лопес, но никогда напрямую не говорил о своем отношении к ее новому браку. На шоу “Кто разговаривает с Крисом Уоллесом” бейсболист впервые прервал молчание. 

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Послушайте мои отношения с Дженнифер были хорошим опытом. Я желаю ей и ее детям, умным, красивым и замечательным, я желаю им всего наилучшего. И я бы сказал, что даже рад, что не стал ее мужем, но вы же за эти слова закидаете меня камнями, – то ли в шутку, то ли всерьез заключил Родригес. 

Напомним, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес начали встречаться в 2017 году и объявили о помолвке в марте 2019-го. Впрочем, пандемия COVID-19 расставила все по местам – торжество пришлось отложить, после в паре начались сложности, они даже ходили к семейному психотерапевты, и в итоге в апреле 2021 года расстались, разорвав помолвку.

Грандиозная свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека прошла в минувшие выходные. В субботу состоялась официальная часть торжества, а в воскресенье гостям был предложен бранч с традиционным американским барбекю. Впрочем, пара поженилась уже во второй раз – сначала они тайно расписались в Лас-Вегасе 16 июля. Свадьба состоялась спустя всего несколько месяцев после объявления о помолвке. 


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