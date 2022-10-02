Политолог Дудаков: Британию накрыл инфляционный шок

Хоть официальная инфляция в стране только превысила 10%, для большинства небогатых британцев она гораздо выше. Чтобы сохранить свой образ жизни – и не оказаться за чертой бедности, типичному жителю Британии нужно тратить на 20-27% больше, чем год назад, считает политолог Малек Дудаков.

По его словам, далеко не все могут с этим справиться с такой инфляцией, так как рост зарплат сильно отстает от нее. В своем Telegram-канале Дудаков пишет, что последние опросы показывают, что до трети британских семей приходится экономить на еде – покупая продукты подешевле и худшего качества. А каждая десятая семья ест только холодные блюда, чтобы сэкономить на готовке, электричестве и газе.

Политолог утверждает, что резко растет количество недоедающих детей – чьи родители не могут себе позволить оплачивать школьное питание. До половины родителей вскоре могут отказаться от использования стиральных машин и стирать детскую одежду вручную – ради экономии на электричестве.

«С наступлением зимы в общей сумме 55% британских семей грозит топливная нищета. А к движению «неплательщиков» за коммуналку уже присоединились 200 тыс. человек – они каждую неделю проводят митинги, сжигая свои платежки. Хоть государство и надеется заморозить цены на электроэнергию, они все равно будут гораздо выше, чем год назад. А значит, и энергокризис этой зимой в любом случае станет беспрецедентным – обрушив и так катастрофически низкие рейтинги правящей партии», – заключил Дудаков.

Финансовый аналитик агентства Bloomberg Маркус Эшворт называл прогноз британского регулятора «необычайно апокалиптическим» (unusually apocalyptic), так как Банк Англии ожидает, что инфляция достигнет в текущем году 13,3%, а и без того высокие цены вырастут еще на 10%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Британия выпадает из числа мировых держав.

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