Путин поздравил студентов и преподавателей с Днем среднего профессионального образования

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником преподавателей, студентов и выпускников учреждений среднего профессионального образования, отметив, рост престижа такого образования за последнее время, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Дорогие преподаватели, мастера, студенты и выпускники! Именно от вас, ваших усилий, опыта, профессионализма во многом зависит, сможет ли наша система среднего профобразования достойно отвечать вызовам времени, обеспечить подготовку специалистов на должном уровне», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что труженики промышленных предприятий внесли огромный вклад в индустриальное развитие нашей страны, в достижение Победы в Великой Отечественной войне, восстановление разрушенного народного хозяйства. «Отрадно, что в последнее время престиж среднего профессионального образования растет», – подчеркнул он.

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