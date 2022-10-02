 

Российские обсерватории зафиксировали новый сближающийся с Землей астероид

02.10.2022, 11:35, Новости дня
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Две российские обсерватории обнаружили новый астероид 2022 SE37 в ночь на 1 октября, сообщили Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

В сообщении института в Telegram-канале говорится, что в ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга РФ подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей.

В ИПМ уточнили, что диаметр астероида составляет полкилометра, он обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года.

Там добавили, что в обозримом будущем опасности для Земли не представляет.

Публикация также сопровождается снимками астероида, которые сделаны телескопом в поселке Кочеванчик и телескопом Кубанского государственного университета, передает ТАСС.

Ранее НАСА сообщили, что американский зонд DART столкнулся с астероидом Диморф в рамках проверки защиты Земли от космических объектов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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