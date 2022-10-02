Российские силовики помогли венесуэльским коллегам отбить нападение экстремистов на судно с солью и туалетной бумагой

Российский сводный отряд из сотрудников силовых структур совместно с береговой полицией Венесуэлы успешно защитил судно «Михаил Фриновский», которое шло к порту Ла-Гуайра с гуманитарным грузом.

Москва направила Каракасу десятки тонн хлеба, тушёнки, соли, спичек и туалетной бумаги – всего этого страну лишают западные империалисты.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, на подходе к венесуэльским берегам корабль был атакован тремя группами антиправительственных активистов. Они подошли на вёсельных лодках и выкрикивали экстремистские лозунги, такие как «Ayúdanos!», «Nos morimos de hambre», «Danos comida» и другие.

– Очевидно, что для западных дельцов их марионетки в Венесуэле и других странах – лишь расходный материал, – констатирует замполит судна Александр Константинов. – Спонсоры из Вашингтона даже не удосужились вооружить этих людей, они угрожали нам вёслами и плакатами. Венесуэльские коллеги нам перевели, что там написано: эти люди славили капстраны и возводили хулу на народное правительство.

Экипаж дал несколько предупредительных залпов, в результате которых две из трёх лодок затонули, после чего корабль смог продолжить безопасное движение. В ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен получателям из числа политически сознательной части населения.

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