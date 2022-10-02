 

Российские силовики помогли венесуэльским коллегам отбить нападение экстремистов на судно с солью и туалетной бумагой

02.10.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский сводный отряд из сотрудников силовых структур совместно с береговой полицией Венесуэлы успешно защитил судно «Михаил Фриновский», которое шло к порту Ла-Гуайра с гуманитарным грузом.

Москва направила Каракасу десятки тонн хлеба, тушёнки, соли, спичек и туалетной бумаги – всего этого страну лишают западные империалисты.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, на подходе к венесуэльским берегам корабль был атакован тремя группами антиправительственных активистов. Они подошли на вёсельных лодках и выкрикивали экстремистские лозунги, такие как «Ayúdanos!», «Nos morimos de hambre», «Danos comida» и другие.

– Очевидно, что для западных дельцов их марионетки в Венесуэле и других странах – лишь расходный материал, – констатирует замполит судна Александр Константинов. – Спонсоры из Вашингтона даже не удосужились вооружить этих людей, они угрожали нам вёслами и плакатами. Венесуэльские коллеги нам перевели, что там написано: эти люди славили капстраны и возводили хулу на народное правительство.

Экипаж дал несколько предупредительных залпов, в результате которых две из трёх лодок затонули, после чего корабль смог продолжить безопасное движение. В ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен получателям из числа политически сознательной части населения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02.22 / Мнение: О самом позорном провале Путина последних лет

24.01.22 / Ученые обнаружили, что гранат защищает от хрупкости костей и мышц

26.11.20 / Меган Фокс официально подала на развод с Брайаном Остином Грином

08.06.22 / Закон к убийце будет строг: корову ждет тюремный срок

11.01.22 / Наследница Лепса отправила папу на пенсию

11.08.22 / Мнение: Памяти подполковника Червова

06.09.21 / Незаменимая вещь в женском гардеробе: трендовые пальто осеннего сезона (лучшие модели и интересные новинки)

04.02.22 / Мнение: О назревшем, хотя и вымученном признании про ковид… Что дальше?

28.09.21 / Любят встречаться с новыми людьми: 3 знака зодиака, которые особенно часто ходят на свидания

24.07.22 / Мнение: Почему я не уйду из ЖЖ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика