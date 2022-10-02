Мнение: Возвращение блудного попугая

Венесуэла и США сделали еще один шаг к улучшению отношений и, как следствие – легализацию венесуэльской нефти на американском рынке. Произошло встречное освобождение двух групп заключенных: американцы выпустили двух племянников жены Мадуро, попавших в американскую тюрьму еще в 2015 году по пустяковому обвинению в попытке ввоза на территорию США 900 кг кокаина из Гондураса. Венесуэла отпустила пятерых служащих Citgo Petroleum, которых задержали в Венесуэле в 2017 году. Спустя три года их приговорили к тюремному заключению на срок от восьми до 13 лет, признав их виновными в растрате, отмывании денег и заговоре.

Венесуэла, как и Россия – это чисто мафиозное государство. Две основные мафии Венесуэлы – генеральский наркокартель «Дель Сол» и профсоюзы, контролирующие нефть. Эти две группировки давно переплетены: генералы руководят нефтепромыслами и контрабандой нефти, профсоюзные боссы промышляют транспортировкой колумбийского кокаина.

В целом у США нет особых претензий к криминальным боссам Венесуэлы за исключением одной: Уго Чавес посчитал, что он стал лидером революционного движения Латинской Америки и под конец жизни слетел с катушек на этой почве. Венесуэла создала свой собственный фантом и аналог путинского «Русского мира», ориентированного на экспансию – боливарианскую революцию, которая должна победить в масштабах всей Латинской Америки.

Соответственно, Венесуэла стала занозой в заднице у всех, и в первую очередь, у соседей, которые совершенно не горели желанием участвовать в метавселенной венесуэльских криминальных боссов. Чтобы доказать свое право на лидерство, Венесуэла довольно быстро пришла к выводу, что нужно испортить отношения с США и победить в этой неравной борьбе. Что и было сделано. С победой, правда, не задалось, но отношения испортили основательно.

Как и всегда в таких случаях, борьба свелась к банальному беспределу и отказу от всех существующих правил. Чавес национализировал собственность американских корпораций в нефтяной отрасли и поставил рулить ею генералов. Которые очень быстро довели отрасль до полного коллапса, усугубившегося отказом американских компаний от поставок технологий в быстро ветшающую венесуэльскую нефтянку. Генералы начали чудить, нарушая все мыслимые технологические процессы (а венесуэльская нефть – крайне капризный продукт в силу того, что является сверхтяжелой с очень большим количеством примесей , что делает ее уникальной и очень привлекательной для переработчиков). В итоге на сегодня месторождения Венесуэлы и весь инженерный комплекс представляет из себя руины, с трудом выдающие 700 тысяч баррелей нефти в сутки, при том, что даже в 2017 году она добывала почти 3 млн баррелей.

Штаты готовы восстановить отношения с Венесуэлой, но теперь при выполнении ею ряда условий: возвращения собственности американских корпораций, разрыве отношений с Китаем и Россией. Это необязательно делать всё и сразу, но Штатам важен тренд. Ну, и поставка венесуэльской нефти в США, конечно. У Штатов свой собственный энергетический кризис, который сильно отличается от европейского и китайского, но тем не менее он есть. Поэтому нужно проблему решать.

Вот на всём этом фоне и происходят постепенные шаги, в конце которых – возвращение венесуэльских картелей в договорное поле. Хватит, ребята, побеспределили, давайте начнем все сначала. Тем более, что Чавеса уже нет, а остальные туземные мафиози вроде бы и не горят особо нести свет боливарианской революции по региону. Ну, на словах-то, понятно – горят, но в реальности уже давно не.

Думаю, что когда в России сменится власть (если, конечно, не произойдет развал и распад страны на отдельные улусы), то схема будет примерно такой же – Штаты предложат новым российским криминальным авторитетам заканчивать кочевряжиться и закругляться с Русским миром в изложении Путина-Дугина-Ильина. И возвращаться в дружную семью колоний, обеспечивающих процветание развитым странам и самой туземной элите криминального Мафия стейт.

Хорошо же сидели, чё вы?

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