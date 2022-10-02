 

Почти 400 некорректно выписанных повесток отозваны в Москве после жалоб работодателей

02.10.2022, 10:58, Разное
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Повестки отозвали у сотрудников предприятий связи, финансов, торговли, информационных технологий, торговли продуктами питания и других сфер. Об этом сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

В столице 26 сентября начали работать группы разбора жалоб по мобилизационным повесткам. Они проверяют информацию, на основании которой направлены извещения.

Столичный военный комиссариат вместе с правительством города в короткие сроки актуализировали базы данных состоящих на воинском учете граждан. Выданные на основании недостоверных или неточных данных повестки отзываются.

Так, повестки были отозваны у многодетного отца и студента-очника из Москвы. Сотрудники военкоматов уточнили информацию о призывниках и аннулировали извещения.

На линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал для оперативного рассмотрения жалоб москвичей по повесткам.

Напомним, что в Москве по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1 заработал центр помощи родственникам мобилизованных. Семьям призывников помогут устроить детей в школы и детсады, найти работу, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания.


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