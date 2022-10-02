Идеальная классика: рецепт яиц бенедикт с лососем на завтрак от шеф-повара
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Ингредиенты:
- Белый хлеб или бриошь – 2 ломтика
- Яйца – 6 шт.
- Лосось слабосоленый – 40 г
- Уксус столовый – 1 ст. ложка
- Вино белое – 20 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Молодой или плавленый сыр – 50 г
- Укроп – 10 г
- Соль, перец – по вкусу
Можно взять покупную слабосоленую семгу или нерку, – говорит Илья Карпаев, – а можно засолить самостоятельно. Я засаливаю красную рыбу с вечера: соль, перец, цедра лимона и апельсина, тимьян, апельсиновый фреш – и в финале заливаю текилой. Утром филе надо порезать на тонкие слайсы. Рыба – это еще не все; основа нашего завтрака – это хлеб. Я лично люблю домашнюю бриошь, но можно использовать и обычный белый хлеб. Главное, постараться эстетично вырезать кружочки, для чего можно использовать стакан, если нет специальной поварской формы.
Способ приготовления:
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