 

Идеальная классика: рецепт яиц бенедикт с лососем на завтрак от шеф-повара

02.10.2022, 10:31, Разное
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Ингредиенты:

  • Белый хлеб или бриошь – 2 ломтика
  • Яйца – 6 шт.
  • Лосось слабосоленый – 40 г
  • Уксус столовый – 1 ст. ложка
  • Вино белое – 20 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Молодой или плавленый сыр – 50 г
  • Укроп – 10 г
  • Соль, перец – по вкусу

Можно взять покупную слабосоленую семгу или нерку, – говорит Илья Карпаев, – а можно засолить самостоятельно. Я засаливаю красную рыбу с вечера: соль, перец, цедра лимона и апельсина, тимьян, апельсиновый фреш – и в финале заливаю текилой. Утром филе надо порезать на тонкие слайсы. Рыба – это еще не все; основа нашего завтрака – это хлеб. Я лично люблю домашнюю бриошь, но можно использовать и обычный белый хлеб. Главное, постараться эстетично вырезать кружочки, для чего можно использовать стакан, если нет специальной поварской формы.

Способ приготовления:

  • Для яиц бенедикт (пашот) вскипятить воду с уксусом, не солить. После закипания уменьшить огонь. Сделать в воде воронку до самых краев кастрюли, для чего энергично раскрутить вилкой воду по часовой стрелке. Аккуратно вбить в центр воронки сырое яйцо, оно тут же само свернется в мешочек. Варить 2 минуты, затем аккуратно достать шумовкой и выложить на бумажное полотенце. То же самое повторить со вторым яйцом.
  • Для соуса голландез 4 желтка поставить на водяную баню и взбить венчиком, потихоньку добавляя растопленное сливочное масло, соль и перец.  Тонкой струйкой ввести вино и продолжать взбивать, пока соус не загустеет. Вместо вина можно добавить пару ложек лимонного сока.
  • Обжарить хлеб на сухой сковороде, намазать сыром, сверху выложить веточку укропа, затем слайсы лосося, яйцо пашот и в финале полить соусом.


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