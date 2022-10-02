Ждала – Личное мнение

Лариса Гузеевна вступила уже в тот возраст, когда со спокойной совестью можно предаться воспоминаниям.

«Я уже пила, курила, материлась, но доступ к телу был просто запрещен», — цитирует Гузеевну Пятый канал.



Фото: Соцсети

Вот так вот. Какая умничка — ждала своего суженого и ряженого. Пила, материлась, но нравственность блюла.

И ради кого?

«Я думала, что мой первый мужчина будет или Питер О`Тул, или Роберт Де Ниро, а если в России, то Высоцкий», — воспарила в мечтах Гузеевна.

Не знаю, как Питер или Роберт проникли бы через границы к Гузеевне, но девичьему сердцу ведь не прикажешь. Ждала любви.

С кем Лариса всё-таки вступила в серьёзные отношения, она не сказала. Да это и к лучшему — какая разница? Лет через пять расскажет. Книжку, может, напишет, как всё там было.

А вы кого в мужья себе ждали? Ну, кто был романтическим образом в девичьих грёзах? Колитесь.

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