Ждала – Личное мнение
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Лариса Гузеевна вступила уже в тот возраст, когда со спокойной совестью можно предаться воспоминаниям.
«Я уже пила, курила, материлась, но доступ к телу был просто запрещен», — цитирует Гузеевну Пятый канал.
Фото: Соцсети
Вот так вот. Какая умничка — ждала своего суженого и ряженого. Пила, материлась, но нравственность блюла.
И ради кого?
«Я думала, что мой первый мужчина будет или Питер О`Тул, или Роберт Де Ниро, а если в России, то Высоцкий», — воспарила в мечтах Гузеевна.
Не знаю, как Питер или Роберт проникли бы через границы к Гузеевне, но девичьему сердцу ведь не прикажешь. Ждала любви.
С кем Лариса всё-таки вступила в серьёзные отношения, она не сказала. Да это и к лучшему — какая разница? Лет через пять расскажет. Книжку, может, напишет, как всё там было.
А вы кого в мужья себе ждали? Ну, кто был романтическим образом в девичьих грёзах? Колитесь.
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Источник: Лена Миро
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