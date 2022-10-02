Финский пограничник отказался выполнять приказ о закрытии границы и 12 часов пропускал россиян без ограничений

В полночь, 30 сентября, официально вступило в силу решение правительства Финляндии о запрете въезда в страну россиян по туристическим визам.

Однако на пункте пропуска «Торфяновка – Ваалимаа» граждан России пропускали ещё 8 часов – как выяснилось, один из финских пограничников отказался выполнять распоряжение руководства.

– Я родился и вырос в Восточной Финляндии, для нашего региона всегда были очень важны связи с Россией. Решение о запрете пересекать границу считаю незаконным и принятым в угоду США, поэтому я отказался его выполнять. Жаль, что на других пунктах пропуска меня не поддержали, – заявил старший инспектор Пограничной охраны Финляндии Симо Хяюхя в эфире телеканала Yle.

В 8 утра на пост заступила следующая смена, которая сразу же прекратила пропускать россиян. О ЧП было доложено руководству, после чего Хяюхя временно отстранили от службы и запретили покидать пределы Финляндии. При этом россияне, которые пересекли границу после введения запрета, не могут быть депортированы.

– То, что пограничник нарушил закон, не является основанием для аннулирования визы и высылки из страны. Они получили разрешение на въезд от представителя власти, а в его мотивах должно разбираться руководство Пограничной охраны, – пишет газета Helsingin Sanomat.

По данным финских СМИ, благодаря действиям Хяюхя, границу удалось пересечь 1 139 гражданам России.

—