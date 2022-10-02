 

Нельзя спать с ребенком в одной кровати: психоаналитик предупредила о проблемах

02.10.2022, 8:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно фанаты американской актрисы Кристины Риччи узнали, что она спит в одной кровати со своим ребенком – восьмилетним сыном Фредди. В интервью звезда “Семейки Адамс” призналась, что не может сформировать у наследника привычку засыпать без нее и в отдельной кровати.

Психоаналитик Ирена Сирма считает, что в семье Риччи есть явные проблемы. По словам эксперта, налицо материнская слабость и угроза психическому развитию мальчика. Из-за этого у ребенка может сформироваться так называемый “эпидов комплекс”.

Сирма, беседуя с Пятым каналом, предупредила, что у девочки, которая спит в одной кровати с отцом, или у мальчика, который спит с матерью, может возникнуть желание завладеть родителем безраздельно. Например, в случае с сыном и матерью отец окажется вытесненным не только физически, но и психологически, а ведь мальчику нужен папа, с которым он должен себя идентифицировать.

“Дети не будут чувствовать своего личного пространства, а, соответственно, не формируются границы личности”, – добавила психоаналитик.

То есть важно вовремя отделить себя от детей. Спать в одной кровати с ребенком можно лишь до определенного возраста этого чада. По мнению экспертов, если мальчику или девочке уже исполнилось два-три года, значит, ему или ей уже следует засыпать на отдельной кровати. Кстати, в нашей стране родители таких детей могут получать выплаты. О размере таких пособий недавно напомнило “Радио 1”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.22 / Телесериал «Сваты» побил все рейтинги просмотров

12.12.20 / Государственная дума приняла закон об ответственности за злоупотребление конституционными правами

09.04.22 / Мнение: Гомеопатическая нефть, Данон и Пепси-Кола

13.06.22 / Мнение: Слабая Америка, превосходство российской артиллерии и утечка оружия в даркнет

18.07.22 / Байден не хочет «оставлять вакуум» для России и Китая на Ближнем Востоке

27.06.22 / Господи, помилуй! Умерший от разрыва сердца Шатунов избегал вопросов о здоровье

30.06.22 / Минцифры обещает вернуть 2007-й уже к осени

12.06.21 / Amnesty International присвоила Юрию Хованскому статус узника совести

13.09.22 / Собянин осмотрел обновленные Щукинский парк и Всехсвятскую рощу

11.03.22 / Мнение: Абрамович, ЦСКА и грязные секретики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика