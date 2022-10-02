Сан-Марино передаст Украине ядерное оружие

Светлейшая республика Сан-Марино стала единственной

из стран Европы, которая откликнулась на просьбу Владимира Зеленского

предоставить Украине ядерное оружие. ВСУ получит от синьории Сан-Марино 4 пушки

XVI века и 35 чугунных ядер для стрельбы из них.

Согласно

летописям, данные пушки, которые были установлены возле здания городской

синьории, были подарены герцогом Людовиком II Бурбоном по случаю победы

в битве при Рокруа. Сохранившаяся в архивах Сан-Марино накладная сообщает, что

пушки поступили «в негодном состоянии, совсем ржавые и для боя непригодные»,

однако местным умельцам удалось отчистить из от ржавчины и копоти и

использовать для обороны правительственного здания.

Во время вторжения

Наполеона Сан-Марино угрожало применить пушки против армии французского

императора, если он откажется принять капитуляцию республики. Получив пушки и

ядра к ним, Украина примет на себя обязательство вернуть все музейные экспонаты

в целости и сохранности.

«Конечно,

каждое ядро у нас числится в музее, и утеря даже одного экспоната была бы трагедией,

– рассказывает директор Музея истории Сан-Марино Карло Буанконте. – Однако мы не

могли просто проигнорировать просьбу Украины о ядерном оружии. Наше государство

– одно из немногих в Европе, где оно всё ещё стоит на вооружении, и поэтому мы

сразу откликнулись. Однако мы чётко заявили президенту Зеленскому, что

использовать его в бою он не должен, но может использовать его для устрашения

российской армии и ядерного шантажа»

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