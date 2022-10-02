 

Сан-Марино передаст Украине ядерное оружие

02.10.2022, 7:33, Разное
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Светлейшая республика Сан-Марино стала единственной
из стран Европы, которая откликнулась на просьбу Владимира Зеленского
предоставить Украине ядерное оружие. ВСУ получит от синьории Сан-Марино 4 пушки
XVI века и 35 чугунных ядер для стрельбы из них.

Согласно
летописям, данные пушки, которые были установлены возле здания городской
синьории, были подарены герцогом Людовиком II Бурбоном по случаю победы
в битве при Рокруа. Сохранившаяся в архивах Сан-Марино накладная сообщает, что
пушки поступили «в негодном состоянии, совсем ржавые и для боя непригодные»,
однако местным умельцам удалось отчистить из от ржавчины и копоти и
использовать для обороны правительственного здания.

Во время вторжения
Наполеона Сан-Марино угрожало применить пушки против армии французского
императора, если он откажется принять капитуляцию республики. Получив пушки и
ядра к ним, Украина примет на себя обязательство вернуть все музейные экспонаты
в целости и сохранности.

«Конечно,
каждое ядро у нас числится в музее, и утеря даже одного экспоната была бы трагедией,
– рассказывает директор Музея истории Сан-Марино Карло Буанконте. – Однако мы не
могли просто проигнорировать просьбу Украины о ядерном оружии. Наше государство
– одно из немногих в Европе, где оно всё ещё стоит на вооружении, и поэтому мы
сразу откликнулись. Однако мы чётко заявили президенту Зеленскому, что
использовать его в бою он не должен, но может использовать его для устрашения
российской армии и ядерного шантажа»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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